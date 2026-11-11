Миллиарды – на газификацию

Около 27 млрд тенге выделили из Фонда развития инфраструктуры на газификацию области Жетысу. Средства предусмотрены для обеспечения природным газом населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня доступ к голубому топливу есть в 115 населенных пунктах, расположенных на территории от Кербулакского района до Талдыкоргана. До конца года планируется завершить соответствующие работы еще в 11 селах.

Дальнейшее развитие газовой инфраструктуры связано с введением в эксплуатацию новых магистральных и распределительных сетей. В прошлом году завершилось строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, создавшего технические условия для подачи голубого топлива в населенные пункты восточной части региона.

Уже в нынешнем году начнутся работы по газификации 28 сел Алакольского района. Завершить строительство соответствующих сетей намечено в 2027-м. Это позволит обеспечить природным газом жителей населенных пунктов, где ранее вообще отсутствовала возможность подключения к централизованному газоснабжению. При этом региональные власти намерены уделить особое внимание не только строительству газопроводов, но и непосредственному подключению потребителей.

– Наша главная задача – прежде всего обеспечить голубым топливом население. Затем необходимо подключать социальные объекты и крупные предприятия, – подчеркнул аким области Жетысу Бейбит Исабаев на встрече с населением Алакольского района.

Согласно планам регионального развития, к 2028 году природный газ должен поступить в 210 населенных пунктов области Жетысу. Ожидается, что по завершении запланированных проектов доступ к голубому топ­ливу получат свыше 652 тыс. жителей. Уровень газификации достигнет 93,8%.