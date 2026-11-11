Миллиарды – на газификацию

ЖКХ
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Около 27 млрд тенге выделили из Фонда развития инфраструктуры на газификацию области Жетысу. Средства предусмотрены для обеспечения природным газом населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня доступ к голубому топливу есть в 115 населенных пунктах, расположенных на территории от Кербулакского района до Талдыкоргана. До конца года планируется завершить соответствующие работы еще в 11 селах.

Дальнейшее развитие газовой инфраструктуры связано с введением в эксплуатацию новых магистральных и распределительных сетей. В прошлом году завершилось строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, создавшего технические условия для подачи голубого топлива в населенные пункты восточной части региона.

Уже в нынешнем году начнутся работы по газификации 28 сел Алакольского района. Завершить строительство соответствующих сетей намечено в 2027-м. Это позволит обеспечить природным газом жителей населенных пунктов, где ранее вообще отсутствовала возможность подключения к централизованному газоснабжению. При этом региональные власти намерены уделить особое внимание не только строительству газопроводов, но и непосредственному подключению потребителей.

– Наша главная задача – прежде всего обеспечить голубым топливом население. Затем необходимо подключать социальные объекты и крупные предприятия, – подчеркнул аким области Жетысу Бейбит Исабаев на встрече с населением Алакольского района.

Согласно планам регионального развития, к 2028 году природный газ должен поступить в 210 населенных пунктов области Жетысу. Ожидается, что по завершении запланированных проектов доступ к голубому топ­ливу получат свыше 652 тыс. жителей. Уровень газификации достигнет 93,8%.

#регионы #газификация #область Жетысу

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