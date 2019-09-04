​Миллиарды на здоровье

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Серик Кабдулов, Атырау

В Атырауской области в 2020 году увеличат финансирование сферы здравоохранения более чем на 13 млрд тенге, что связано с введением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

По информации заместителя председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Эрика Байжунусова, озвученной на заседании регионального штаба по вопросам внедрения ОСМС, на сегодня в сферу здравоохранения Атырауской области направлено 26 млрд 700 млн тенге. На 2020 год эту сумму планируется довести до 39 млрд 300 млн тенге.

Эти средства направят в первую очередь на консультативную и диагностическую помощь, на реабилитацию, стационарные услуги и другие направления. Вопрос в другом: готовы ли при нынешнем состоянии государственная и частная медицина взять такие деньги? Необходимо получить лицензии, подготовить специалистов, отремонтировать здания, приобрести необходимое оборудование и расходные материалы. Ведь если оптимальные условия не будут созданы, то деньги вернутся в бюджет.

Сегодня в среднем на одного пациента государство выделяет 100–120 тыс. тенге. В некоторых больницах страны на одного пациента тратится 10–15 тыс. тенге. А в тех стационарах, где работает грамотный менеджмент и высок уровень организации процесса лечения, на одного больного тратится порядка 70–80 тыс. тенге. При таком положении дел и качество оказываемых медицинских услуг будет разным.

– Возникает вопрос: как расходуются выделяемые средства? Стали делать анализ и выяснили, что в одной области в государственной больнице у главного врача пять заместителей плюс 47 бухгалтеров и экономистов. А еще 15 садовников. И всего 40 врачей. И понятно, что зарплата докторов не будет расти, и выделяемых денег на пациентов не хватит. А говорят о нехватке средств и просят поднять тарифы. Проверили частную клинику на 300 мест, так там работают около 700 человек и руководящий аппарат всего 12 человек. И там из выделяемых государством денег на пациента тратится 70–80 тысяч тенге, – отметил Эрик Байжунусов.

По его словам, проведенный мониторинг показал, что есть больницы, которые 46% из выделенных средств тратят на лекарства. Зачем им столько медикаментов? И потому одна из задач, стоящих перед фондом медстрахования, – проведение клинического аудита для того, чтобы выяснить, достаточно ли выделяемых из бюджета денег.

На заседании штаба руководитель регионального управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сообщила, что на август текущего года по Атырауской области в учреждениях первичной медико-санитарной помощи зарегистрированы 639 782 человека. Из них 1 014 – это оралманы и иностранные граждане, а также 373 069 жителей сельской местности. Незарегистрированными в указанных медучреждениях остаются 24 229 человек, и чтобы актуализировать данные по этим гражданам, местные исполнительные власти внесли предложения открыть Call-центры, а для работников регистратур в поликлиниках организовать тренинги. Кроме того, требуется создать отдельный штат из специалистов, которые будут ответственны за информационную работу. Также предложено провести аттестацию среди медработников на знание общего положения ОСМС.

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