​Миллион – на проект

Максимальная сумма гранта конкурса «Проект развития молодежного корпуса» составляет 1 млн тенге. Предусмотрено до 500 грантов. Каждый казахстанец в возрасте от 18 до 29 лет, проживающий в одном из регионов реализации проекта, может подать свою заявку.

Проект запущен Международным банком реконструкции и развития совместно с Министерством образования и науки РК, реализует его Координационное агентство под руководством Веры Ким, которая рассказала о грантовой программе, стартовавшей в рамках конкурса.

– Наша задача – вовлечь молодежь в жизнь общества. В приоритете – молодые люди, которые не учатся и не работают, а также те, кто находится в затруднительном финансовом положении, – заметила Вера Ким в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Проект запущен в пилотном режиме и охватывает четыре региона Казахстана – Алматинскую, Южно-Казахстанскую, Карагандинскую и Павлодарскую области. Планируется, что в 2017 году в нем примут участие порядка 3 000 человек.

Как отметила Вера Ким, подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 мая на сайте zhasproject.kz самостоятельно, либо выбрать принимающую организацию в своем регионе. Для этого молодым людям необходимо объединиться в группы по три-пять человек и изложить свою идею. Период реализации социального проекта – пять месяцев.

Немаловажно, что для участников предусмотрены стипендии: 26 000 тенге – для выпускников школ и студентов, 61 000 тенге – для выпускников вузов и колледжей. Как отметила спикер, также в рамках программы идет отбор менторов из числа активных жителей четырех пилотных областей. Ментором может стать человек старше 21 года, имеющий опыт реализации социальных проектов и опыт работы с молодежью.