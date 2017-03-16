​Миллионный караван таразцев

Таразцы привезут свыше 177 тонн продукции на сумму 105,5 млн тенге. Актюбинцам предложат 25 тонн мяса, 10 тонн колбасных изделий, 13 тонн молочной продукции и 5 тыс. яиц. Кроме того, в автокараване 80 тонн овощей и фруктов, кондитерские и макаронные изделия, сахар, соль, а также рыба и мед. Качественные, вкусные и экологически чистые продукты доступны каждому, ведь их стоимость на 8–20% ниже рыночных цен.

Кроме того, жамбылскими коллективами творческой самодеятельности подготовлен концерт, который станет прекрасным подарком к весеннему празднику Наурыз.

Планируется, что в эти дни для расширения двустороннего сотрудничества акимами Актюбинской и Жамбылской областей будет подписан ряд меморандумов в сферах АПК, промышленности и культуры.