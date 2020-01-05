Миллионный штраф за поджог елки ради развлечения грозит жителю Сарышагана
В новогоднюю ночь житель Сарышагана Карагандинской области поджег главную елку поселка. Теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 7 тысяч МРП, сообщает Inform.kz.
"1 января около 06:00 часов утра в дежурную часть Сарышаганского поселкового отделения полиции ОП Актогайского района поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли елку, установленную возле дворца культуры поселка Сарышаган. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний житель поселка, который дал признательные показания в том, что поджег елку ради развлечения", - проинформировали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 часть 2 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога".
"Согласно санкции данной статьи, подозреваемому грозит штраф в размере от 3 тысяч до 7 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В настоящий момент проводится расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
1 месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2020 года равен 2 651 тенге.