Статьи Миллионный зритель Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Это известие стало для жительницы Сайрамского района Тамары Биназаровой приятной неожиданностью, как и подарки – жидкокристаллический телевизор формата HD и бесплатная годовая подписка на пакет каналов.



С приятным событием Т. Биназарову поздравил заместитель акима области Ерлан Айтаханов. Нет ничего удивительного в том, что миллионным пользователем OTAU TV стала именно жительница ЮКО, считает он. Ведь в регионе построено и сдано в экс­плуатацию 66 телерадиостанций (ТРС). На протяжении многих лет жители приграничных районов области, которые пользовались спутниковыми антеннами, смотрели только иностранные каналы. Жители 67 населенных пунктов пользовались аналоговым телевидением, по которому показывали всего один-два канала. После подключения передатчиков цифрового телевидения южане получили возможность просматривать все национальные каналы в высоком качестве.



– Можно сказать, что телевизор смотрят около 4 миллионов жителей региона, – отметил коммерческий директор «Казтелерадио» Бахтияр Ошурбаев. – А это почти четверть всего населения страны.



Сегодня OTAU TV доступно в любой точке Казахстана. В первую очередь его сотрудники побеспокоились о доступности продуктов национального телевещания для жителей аулов и отдаленных райо­нов республики.

