​Миллионы и сейф в придачу

Директор последнего обратилась в городской отдел внутренних дел с заявлением: похищен сейф с содержимым на сумму более 12 млн тенге. Как оказалось, преступники беспрепятственно перепилили металлическую решетку, выбили окно и забрали добычу. После этого они скрылись. Но оперативники не потеряли их след и обнаружили преступников в городе Капчагае Алматинской области. Там и задержали подозреваемых жителей Приозерска 25 и 26 лет. Они признались в преступлении, принадлежность к которому выдали изъятые вещественные доказательства: сейф, золотые изделия, гидравлический нож.

Факт кражи зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.