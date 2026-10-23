Миллионы лет под ногами

На дне Тетиса

Для большинства людей Мангистауская степь – это скалы, песок, ветер и бесконечная дорога. Для Евгении Лукьянченко – огромная книга, страницы которой разбросаны прямо под ногами. Четыре года жительница Актау всерьез занимается палеонтологией и во время экспедиций ищет свидетельства жизни, существовавшей здесь десятки и сотни миллионов лет назад. В ее коллекции – зубы древних акул, аммониты, наутилоиды, морские ежи, раковины и фрагменты позвоночных животных.

Сегодня Евгения Лукьянченко работает грумером и владеет зоо­салоном. Ее обычный рабочий день связан с собаками и кошками. Но стоит закончиться работе, как начинается совсем другая жизнь – с поездками в степь, научными публикациями, геологическими разрезами и поиском того, что осталось от древних обитателей исчезнувших морей.

Первые зубы древних акул она начала находить около восьми лет назад. Тогда это было скорее любопытство. Евгения Лукь­янченко еще не разбиралась в геологичес­ких периодах и не могла сказать, к какому именно времени относится найденный фрагмент.

Все изменилось примерно четыре года назад, когда она познакомилась с людьми, которые тоже увлекались поиском окаменелос­тей. Оказалось, что в Мангистау буквально под ногами можно обнаружить следы совершенно другого мира.

Сначала были просто поездки и находки. Потом появились вопросы: что именно найдено, сколько этому лет, как называлось животное, которому принадлежал фрагмент, и почему его останки оказались именно здесь. Так любопытство постепенно превратилось в серьезное увлечение.

Теперь, отправляясь в степь, Евгения Лукьянченко смотрит на нее совсем иначе. Она замечает не только привычные скалы и слои породы. Ее внимание цепляется за цвет и структуру камня, осыпи, обнажения. Там, где другой человек пройдет мимо серого обломка, она может увидеть часть раковины, зуб или фрагмент кости.

– Чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, насколько мало ты еще знаешь, – признается она.

Самое удивительное в этой истории даже не сами находки. Главное – то, что они рассказывают о месте, которое сегодня кажется абсолютно безжизненным.

Миллионы лет назад современный Мангистау выглядел совершенно иначе. В разные гео­логические эпохи значительная часть территории находилась под водой. Здесь существовали древние моря, менялся климат, перемещались материки.

В этих морях жили аммониты, наутилоиды, рыбы, акулы, морские рептилии и другие организмы. Их окаменелые останки сегодня оказываются посреди степи.

Для Евгении Лукьянченко это не просто красивые камни из коллекции. Это материальное доказательство того, что когда-то здесь существовал совершенно другой мир. Именно поэтому ей близко сообщество «ГеоКлуб Тетис», которое она создала для людей, интересующихся геологией, палеонтологией и историей Земли.

Древний океан Тетис для нее – уже не абстрактное понятие из учебника. Его следы можно буквально держать в руках.

Долгожданная находка

Одна из первых действительно больших удач Евгении Лукьянченко – зуб древней акулы Otodus. До этого она представляла, что крупную находку придется долго искать в породе, осторожно освобож­дать, возможно, выкапывать. Но произошло иначе. Во время очередного поиска акульих зубов она обнаружила крупный экземпляр, который просто лежал на поверхности, сверкая эмалью.

Для человека, не занимающегося палеонтологией, это мог быть всего лишь необычный кусок камня. Для Евгении Лукьянченко – момент, который запоминается надолго. Она практически сразу поняла, что перед ней необычная находка.

В ее коллекции есть и другие свидетельства древней морской жизни. Среди них – красивый аммонит Acanthoceras сеноманского возраста, которому, по ее оценке, около 93–100 млн лет. Представить эту цифру непросто. Но сама находка делает ее почти осязаемой: организм жил в древнем море, погиб, его раковина оказалась погребена в осадках, пережила многочисленные геологические процессы – и спустя почти сто миллионов лет оказалась в руках человека.

– Это очень необычное ощущение связи со временем, – говорит Евгения Лукьянченко.

Есть в коллекции и куда более крупный фрагмент истории – часть позвоночного столба древнего кита-цетотерия, жившего примерно 15–17 млн лет назад. Такие находки позволяют представить не отдельную окаменелость, а целую древнюю экосистему – животных, которые когда-то обитали в морях на месте современного Мангистау.

Не просто собрать, а понять

Евгения Лукьянченко называет себя палеонтологом-любителем и специально подчеркивает это определение. У нее нет профильного университетского образования. Поэтому свои знания она получает самостоятельно: читает научные публикации, книги и каталоги, изучает фотографии коллекций, сравнивает найденные экземпляры, разбирается в геологии Мангистау.

Особенно важна для нее информация о конкретных геологических слоях, потому что сама по себе окаменелость – это только часть истории. Гораздо больше она может рассказать, если известно, в каком слое ее нашли, какого возраста эта порода и какие другие организмы встречаются рядом.

Определяя находку, Евгения Лукьянченко смотрит на форму, строение и поверхность, сравнивает образец с научными описаниями. У аммонитов, например, важны форма раковины, ребрис­тость, шовная линия и другие особенности.

А если определить находку самостоятельно не получается, она обращается к специалистам. В этом Евгения Лукьянченко видит один из главных принципов любительской палеонтологии: хороший коллекционер должен уметь сказать «я не знаю».

Экспедиции по Мангистау романтичны только на фотографиях. В реальности это жара, ветер, большие расстояния, сложный рельеф, отсутствие нормальных дорог и необходимость часами искать в породе маленький

фрагмент древней жизни.

И далеко не каждая поездка заканчивается большой находкой. Иногда Евгения Лукьянченко возвращается практически с пустыми руками. Но даже тогда считает выезд полезным: удалось изучить новый участок, увидеть новые слои, понять, где можно искать в следующий раз.

А бывает, что одна небольшая находка полностью оправдывает десять неудачных поездок. Именно ожидание этой находки, по словам Евгении, снова заставляет собираться в дорогу.

Постепенно увлечение стало семейным. Муж отправляется с ней в экспедиции, помогает организовать поездки. Когда что-то интересное находит один из них, радость автоматически становится общей.

Сохранить частичку океана

Увлечение палеонтологией зас­тавляет Евгению Лукьянченко думать не только о собственных находках. Мангистау становится все более популярным туристическим направлением, а значит, все больше людей оказываются там, где под ногами находятся окаменелости. Но далеко не все понимают их ценность.

Одни могут забрать все подряд, другие – разбить окаменелость просто ради развлечения. В результате исчезает не только сам экземпляр, но и информация о том, где и в каком геологическом контексте он был найден. Поэтому, считает Евгения Лукьянченко, недостаточно просто запрещать. Важно объяснять.

– Палеонтологическое наследие нужно изучать и документировать: фиксировать места находок, фотографировать образцы, сохранять информацию о геологическом слое и его возрасте. Если человек понимает ценность окаменелости, он уже не будет относиться к ней как к обычному камню, – считает палеонтолог-любитель.

Именно поэтому Евгения Лукьянченко считает перспективным развитие палеонтологического туризма в Мангистау. Не массового сбора окаменелостей, а небольших образовательных маршрутов, где людям объясняли бы, что они видят вокруг, как правильно искать и определять находки и почему древние разрезы требуют бережного отношения.

Особое место в этой работе занимают дети. Когда ребенку показываешь настоящий зуб древней акулы или аммонит и говоришь, что ему больше ста миллионов лет, цифра перестает быть просто цифрой. У ребенка появляются вопросы: кто это был, где он жил, почему оказался здесь, как превратился в камень?

И возможно, именно с такого воп­роса начинается интерес к науке.

Палеонтология в этом смысле объединяет сразу несколько нап­равлений – геологию, биологию, географию, климатологию, историю Земли.

За четыре года увлечение изменило и саму героиню.

– Когда человек держит в руках окаменелость возрастом сто миллионов лет, человеческая жизнь начинает казаться совсем короткой. На этом фоне привычные проблемы и даже само понятие времени воспринимаются иначе, – говорит она.

Палеонтология научила ее смотреть на природу внимательнее – не просто видеть красивый пейзаж, а пытаться понять, что было здесь раньше. И дала то, чего невозможно получить из одной книги: новые знания, друзей, путешествия и эмоции.

Но, пожалуй, лучше всего отношение Евгении Лукьянченко к своему увлечению раскрывает ее ответ на вопрос, куда бы она отправилась, если бы получила возможность путешествовать на машине времени.

– Я бы просто хотела увидеть океан Тетис. Лицезреть Мангис­тау без пустыни, без гор, без привычного нам ландшафта. Увидеть, как плавают аммониты, наутилоиды, рыбы, акулы и морские рептилии. Мне особенно хотелось бы увидеть живого Acanthoceras – того самого аммонита, раковину которого спустя почти сто миллионов лет я могу держать в руках, – сказала мечтательно Евгения.