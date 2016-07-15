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​Милосердие без «афиши»
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Трагедия случилась ночью. Эльмиру Жасыбаеву разбудили треск и запах гари. Когда она попыталась выйти в коридор, то ее остановило пламя, которое уже перекинулось на крышу дома. Отпрянув назад, женщина принялась будить детей. Младшего она взяла на руки и вместе с остальными сквозь огонь выбежала на улицу. Следом, через короткое время, раздался взрыв газового баллона, и строение запылало еще сильнее.

Пожарные, приехавшие к этому очагу возгорания, сумели вытащить из горящего дома лишь докумен­ты, которые находились в сумке, висевшей на стене в дальней комнате. Так многодетная мать, жительница районного центра Щербакты, осталась на улице с пятью детьми. (Сыновья – в плавках, дочь – в пижаме, а от дома – одна лишь полуразрушенная стена).

В такой ситуации впору впасть в глубокое отчаяние. Так, наверное, случилось бы и с 40-летней Эльмирой, но, к счастью ее семьи, она оказалась в окружении милосердных людей. Вначале это были жители села, а потом, когда СМИ региона рассказали о трагедии Жасыбаевых на весь Казахстан, помощь стала приходить из различных уголков республики.

По словам главы семьи, учителя принесли им вещи, предложили детей отправить на все лето в лагерь, с местной птицефабрики тоже оказали помощь. Жители райцентра приносили и приносят одежду, продукты.

Местные власти тоже не остались в стороне и обещают погорельцам помочь с жильем, но просят время. Пока же многодетную мать с детьми, младшему из которых – два года, на время приютила подруга.

…В одном из рассказов журналис­там Э. Жасыбаева сказала так:

– Много людей нам звонили, поддерживали, переводили на счет деньги. Молодой человек по имени Мирас с волонтерами подарил нам холодильник и электроплиту. Ребята из Павлодара Роман, Жанат, Сабиден и Тимур привозили продукты, вещи, игрушки. Деньгами помогали. Две женщины из Актобе, одну из них зовут Маржан, тоже перечислили деньги. Мы всем благодарны за помощь. На собственном примере убедились, добрых людей на свете много. Огромное материнское спасибо всем!

Но еще больше многодетная мать поразилась, когда к ней пришли двое молодых людей и сказали, что она может переехать в другой дом, куп­ленный для нее здесь же, в Щербакты. Как выяснилось позже, бывшие владельцы этого жилья собрались переезжать в другую местность. Об этом узнали меценаты и купили дом. Он, по словам очевидцев, намного лучше сгоревшего. В нем, состоящем из нескольких комнат, есть вода, туалет, во дворе летняя кухня, сарай, баня и даже высаженный огород. По просьбе покупателей жилья хозяева даже оставили погорельцам телевизор и стиральную машинку-автомат.

– Я даже не знаю, кто они – эти двое молодых людей, – говорит Эльмира. – Слышала, что одного зовут Александр, а другого – Руслан. И что они – предприниматели из Павлодара и купили мне дом. Больше ничего о них не знаю. Если честно, то мне не сразу поверилось в то, что дом, в который мы въехали, теперь наш. Я с детьми никогда бы не смогла купить такой.

…К слову, не афишировали себя и другие милосердные люди, оказавшие посильную помощь семье погорельцев. Всех откликнувшихся многодетная мать также знает только по именам. И чтобы как-то отблагодарить всех этих людей, она разместила в Интернете видеоролик, в котором выражает признательность всем, кто помог ее семье и дал им надежду на дальнейшую счастливую жизнь. А еще Эльмира готовится вместе с детьми справить, пусть не богатое, но – новоселье и пригласить на него всех, кто помог ей, не оставив в беде. Она очень надеется на то, что неизвестные спонсоры не откажутся от ее приглашения.

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