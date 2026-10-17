Милосердие не знает границ

Волонтёрское движение
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Волонтеры Казахстана и Грузии обменялись опытом общественных инициатив

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Порой причиной общественных перемен становится не масштабная программа, а неравнодушие людей. Один выступает против необос­нованной вырубки деревьев, другой превращает заботу о детях из нуждающихся семей в добрую традицию. Кто-то делится своими знаниями и опытом, объединяя окружающих ради общего дела. Эти на первый взгляд небольшие шаги со временем могут перерасти в общественное движение, способное объединить множество людей.

Более 100 участников из разных регио­нов Казахстана и Грузии обменялись опытом развития общественных инициатив и укрепления сотрудничества добровольцев из разных поколений. Особое место в программе заняли вопросы экологического просвещения, личной мотивации волонтеров и привлечения новых участников к общественной деятельности. Встреча собрала активистов старше 35 лет, в том числе «серебряных» волонтеров в возрасте старше 50.

Руководитель научно-интеллектуального клуба «Диалог поколений» из Грузии Нугзар Кохрейдзе подчеркнул, что добровольцев объединяют общие цели и взгляды, и волонтерство – это не просто безвозмездный труд, а жизненная позиция, отражающая ответственность человека перед обществом, окружающими и самим собой.

– Нельзя рассматривать волонтерскую деятельность исключительно как бесплатную работу. Прежде всего доброволец делится своим временем, знаниями, опытом и ценностями. Время – самое дорогое, что у нас есть, ведь его невозможно вернуть. При этом, занимаясь добрым делом, человек хочет чувствовать, что его труд ценят и ему благодарны, – сказал Нугзар Кохрейдзе.

Будучи по профессии учителем русского языка и литературы, он обратил внимание и на языковые особенности понятия «волонтерство». Хотя в разных языках оно звучит по-разному, его глубинный смысл остается общим.

В грузинском понимании этого слова наряду с добрыми намерениями важно и умение получать радость от того, чем занимаешься. В волонтерстве не существует возрастных ограничений, требований к уровню образования или обязательной специальной подготовки. Главное – создавать условия, при которых человек сможет участвовать в жизни общества в соответствии со своими желаниями и возможностями.

Руководитель волонтерского движения «Актобе, дыши!» Евгений Лазарчук обратил внимание на экологические проблемы, общие для Атырау и Актобе – крупных промышленных центров.

– Деревья сильно влияют на климат, они останавливают эрозию почвы и возвращают влагу в регион. Для Атырау и Актобе это особенно актуально: за пределами городов мало растительности, а засоленность почвы осложняет озеленение. Но это не значит, что здесь ничего не может расти, важно правильно подобрать растения и обеспечить им необходимый уход. В Казахстане лесами занято всего около трех процентов территории, поэтому их необходимо беречь, – рассказал Евгений Лазарчук.

Он также поделился опытом экологического просвещения школьников. В рамках образовательных занятий дети выращивали семена деревьев в небольших стаканчиках, а затем высаживали саженцы на подготовленном участке. По мнению волонтера, подобные инициативы помогают формировать ответственное отношение к природе с раннего возраста.

О становлении волонтерского движения в Казахстане и его организационных основах рассказала региональный менеджер Национального фронт-офиса волонтеров Мадина Атайбаева. Сеть объединяет 32 участника и 13 инициативных групп, а ее деятельность охватывает 28 городов Казахстана. Национальный фронт-офис волонтеров играет особую роль в налаживании взаимодействия доб­ровольцев с государственными структурами. Он выступает связующим звеном между волонтерским движением и министерствами. Развитие партнерских отношений с регионами за последние три года также стало одним из важных результатов этой работы.

Именно здесь особенно заметна роль организационной поддержки. Инициатива отдельного человека может начинаться с искреннего желания помочь, однако для превращения ее в устойчивый проект необходимы партнеры, механизмы координации и взаимодействие с ответственными учреждениями. Обмен опытом между регионами, в свою очередь, помогает распространять успешные практики и открывает дорогу новым общественным инициативам.

#Казахстан #волонтеры #Грузия

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