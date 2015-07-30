Милостыня для… дедушки Свежий выпуск 392 Любовь ДОБРОТА

10-летняя ученица 3-го класса попала в поле зрения сотрудников мобильной группы, проводивших рейды по выявлению несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством в общественных местах. Оказалось, что для ребенка это привычное дело: девочка утром и вечером появлялась на пересечении улиц Конаева и Желтоксан областного центра и просила милостыню у прохожих. Место возле «Лаваш центра» в часы пик достаточно многолюдное, и всегда находились сердобольные люди, которые давали ребенку деньги. Члены рейдовой бригады выяснили, что на «заработки» школьница выходила не по нужде и даже не по своей воле. В такие антиобщественные действия ее вовлекал родной дедушка.

По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в Аль-Фарабийский районный суд, которому и предстоит установить степень вины мужчины и определить для него меру наказания.