Милые бранятся – «Чапаевка» страдает Свежий выпуск 411 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

На место происшествия выехали сотрудники ДВД ЮКО, других спецподразделений и служб, задействованных в подобных ситуациях. Полицейские сразу же выставили оцепление, провели эвакуацию людей с близлежащих улиц.

После тщательной проверки саперы взрывное устройство не обнаружили. Сообщение оказалось ложным. Жители смогли вернуться домой, а вот телефонного шутника оперативники управления по борьбе с экстремизмом ДВД ЮКО задержали и взяли под стражу. Суд санкционировал его арест.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы до 6 лет и возмещение нанесенного материального ущерба.



