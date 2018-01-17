Мимо кассы

Теперь по согласованию с Минсельхозом всю эту семерку исключат из программы, а значит лишат возможности получить госпомощь.

Между тем следует заметить, что за 2 года в Костанайской области было создано 40 сельских производственных кооперативов (СПК). Регион участвовал в пилотном проекте, потому работа по объединению подсобных хозяйств началась еще в 2016 году.

Большей частью люди действительно приняли на себя обязательства, осознанно закупив молокоприемные и убойные пунк­ты. В итоге все 2,2 млрд тенге, что были выделены на организацию работы СПК в 2017 году, освоили. Фонду финансовой поддержки сельского хозяйства даже пришлось выделять дополнительные 600 млн тенге, чтобы удовлетворить запросы сельчан.

В результате на юге области создали несколько кооперативов мясного направления, закупили и установили убойные пункты. Прежде в Амангельдинском и Джангельдинском районах жители поднимали вопросы отсутствия таких пунктов. Скот приходилось везти порой даже в другие районы, а это снижало доход животноводов.

Теперь тут работают 3 убойных пункта: 2 – в Амангельдинском и 1 – в Джангельдинском районах. Здесь показали отличные результаты и по закупу КРС в рамках программы «Сыбага». К примеру, амангельдинцы нарастили объемы в 3,5 раза, приобретя 272 головы.

Хорошо развивается и молочное направление. Эффект уже виден: загруженность молокоперерабатывающих предприятий региона увеличилась на 10%. Крестьяне продали переработчикам 13 тыс. тонн молока. А планировали всего 6 тыс. тонн.

При этом часть кооперативов так и не воспользовалась предложениями по получению кредитов в рамках госпрограммы занятости. Самостоятельно решают свои проблемы 2 СПК в Узункольском районе, а также по одному – в Алтынсаринском, Джангельдинском, Карасуском, Тарановском и городе Аркалыке.

– По программе продуктивной занятости будут действовать 33 СПК, – отметил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Дархан Абдикаримов. – Из них 20 – мяс­ного направления и 13 – молочного. Финансовую поддержку бездействующие кооперативы практически не получили. Сейчас работаем над их исключением из госпрограммы.

Как пояснили в управлении сельского хозяйства региона, кооперативы действуют, однако их члены по разным причинам не соглашаются брать займы на покупку скота, молокоприемных и убойных пунктов. Справляются своими силами. Хотя и развиваются порой медленнее конкурентов.

При этом в управлении сельского хозяйства региона признают, что с нынешнего года госпрограммы по закупке скота прекратили действие. Денег на эти цели выделять не будут. Однако власти региона работают над тем, чтобы включить возможность приобретения скота в рамках программ микрокредитования через фонд «Даму» или МФО «Атамекен-Костанай».