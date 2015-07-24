Свежий выпуск Мимо не проедут Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

На двухколесном транспорте помогать стражам порядка вызвались студенты колледжей, состоящие в отрядах содействия полиции. Парни и девушки облачились в специальную экипировку, дружно оседлали велосипеды и отправились патрулировать места отдыха горожан.

– Это новое веяние в воп­росе обеспечения общественного порядка и проявления принципов непримиримости к мелким правонарушениям, – пояснила начальник отдела ювенальной полиции управления административной полиции ДВД Алматы Лейла Алипбаева. – Главная задача велопатрулей – профилактика правонарушений в общественных местах. А главный их для этого метод – разъяснительная беседа.

Как уточнили в ДВД города, в случае правонарушения велостражи порядка должны немедленно сообщить о нем в ближайшее отделение полиции или ее патрульным. Задерживать злоумышленников или остановить правонарушение они не уполномочены. Поэтому ни раций, ни дубинок у них нет. Велосипеды же предоставлены управлением внутренней политики акимата Алматы. Всего такую велослужбу в Алматы несут 20 человек. Они патрулируют, причем и в будние дни, самые популярные и посещаемые в городе парки и скверы. Так, велопатрули можно встретить в Парке имени Первого Президента, Центральном парке культуры и отдыха.

Как напомнила подполковник Л. Алипбаева, впервые отряды содействия полиции были созданы на базе общеобразовательных школ города. А в марте текущего года, с учетом положительного опыта, эта практика была освоена и в колледжах. Цель – обес­печение правопорядка на территории учебных заведений, оказание правовой и моральной помощи сверст­никам, формирование у учащихся принципов законопослушания.

– Юные помощники полиции – это хорошее подспорье и школьному инспектору, и педагогам, которые всегда могут прибегнуть к помощи активных участников отряда в воспитательном процессе и вопросах правового обучения детей, – считает Л. Алипбаева. – Они имеют соответствующую экипировку с логотипом, удостоверение. Эти ребята помогают нам в охране общественного порядка на территории учебного заведения и нередко с инспекторами нашего подразделения патрулируют улицы.

Кстати, первые вело­патрули появились еще в конце XIX столетия. Первой их применила полиция английского графства Кент: для повышения эффективности своей работы она закупила в 1896 году 20 велосипедов. В свое время благодаря этому двухколесному транспорту было предупреждено большое количество преступ­лений и поймано немало преступников.



