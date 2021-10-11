Миндальную аллею высадили в парке Нур-Султана

К 30-летию Независимости Казахстана в столичном парке «Ататюрк – Времена года» высадили 350 саженцев миндаля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
В посадке деревьев приняли участие компания Eurasian Resources Group (ERG), общественное объединение Фонд Земли «Устойчивое развитие», а также представители общественных организаций, минэкологии и акимата города.
«Наша команда готова проконсультировать, подсказать, какие сопутствующие материалы для посадки лучше выбрать, рассказать об особенностях того или иного вида деревьев. Наши квалифицированные специалисты уже много лет занимаются консалтингом в сфере экопроектов, возможно, поэтому у нас уже сформировался некий «клуб лесных единомышленников», - сказал инициатор акции общественного объединения Фонд Земли «Устойчивое развитие» в Казахстане Алан Бесен.
В акимате отметили, что Национальный день посадки леса впервые прошел в апреле 2014 года по инициативе Фонда Земли «Устойчивое развитие». Цели акции – сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, экопросвещение и привлечение ресурсов бизнеса в проекты по восстановлению зеленого фонда Казахстана.