Минэкологии призывает акиматы расчистить вовремя русла рек для предотвращения угрозы паводков

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов совершил объезд гидротехнических сооружений близ Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, вице-министр ознакомился с состоянием и работой Вячеславского водохранилища и контррегулятора.
Как уже отмечалось ранее, согласно предварительного гидрологического прогноза в текущем году по причине аномальных климатических изменений и больших влагозапасов в снежном покрове возможны подтопления и паводки в ряде областей страны.
В целях предотвращения подобных фактов Минэкологии Казахстана совместно с представителями органов ЧС, местных исполнительных органов и РГП "Казводхоз" были проведены визуальные обследования всех гидротехнических сооружений, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
"Сегодня мы осуществляем надзор за тем, как эти рекомендации и предписания выполняются", - отметил Сергей Громов.
По его словам, в случае угрозы паводка необходимо будет осуществлять сброс воды с водохранилищ, чтобы сохранить гидротехнические сооружения.
"Если русла рек будут забиты снегом, не подготовлены, тогда вероятность паводка возрастает. Поэтому, мы всем местным исполнительным органам дали рекомендации: где нужно почистить русла, в каких местах, куда нужна дополнительная техника, где нужно установить дежурства, и так далее. Задача местных исполнительных органов сейчас - выполнить вовремя все эти рекомендации", - подчеркнул вице-министр.