Министр энерегетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал повреждение морского терминала под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана, передет корреспондент Kazpravda.kz.

"Действительно, в последние дни была информация о том, что на выносных причальных устройствах наблюдалась аварийная ситуация. Их всего три. По третьему была авария, которая привела к полной остановке работы, на втором тоже наблюдались перебои, его отключили. И первый до обследования также был отключен. Что это означает? Наши месторождения могут какое-то время работать на резервуарный парк. Если затянется ситуация с ремонтом ВПУ в порту Новороссийска, это может привести к сокращению добычи на трех наших крупных месторождениях", – сообщил Акчулаков.

По его словам, накануне специалисты Минэнерго вели технические консультации с коллегами.

"На сегодняшнее утро есть информация, что ВПУ-1 все-таки заработает сегодня, подадут танкер. Это спасет от значительных потерь в добыче. Будем надеяться, что шторм уляжется, ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку. По остальным ВПУ надеемся, что наши коллеги завершат ремонт в течение трех недель", – заключил министр.

Напомним, ранее шторм повредил морской терминал под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана.

"Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", – говорилось в сообщении.