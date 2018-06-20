Минэнерго ликвидирует объекты, которые годами загрязняют окружающую среду Казахстана
Рустам Мухаметкалиев
На сегодняшний день в республиканской собственности находятся 15 объектов исторических отходов, три из которых ликвидированы. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В настоящее время продолжается работа по ликвидации исторических загрязнений. Сегодня в республиканской собственности находятся 15 объектов исторических отходов, три из них ликвидированы. Это ртутьсодержащие отходы в Караганде, нефтешламы в Мангистауской области, ядохимикаты в поселке Тогузак Костанайской области", – сообщил Канат Бозумбаев.
По словам министра, в этом году планируется удаление жидких химических отходов Темиртауского электрометаллургического комбината в Карагандинской области, оценка влияния и стоимости опасных бесхозяйных отходов в Костанайской и Мангистауской областях, а также захоронение источника ионизирующего излучения цезий-137 в Карагандинской области.
По данным спикера, от реализации данных проектов в республиканский бюджет поступило около 94 млн тенге.
Кроме того, Канат Бозумбаев отметил, что для приведения действующего экологического законодательства к требованиям ОЭСР ведется работа над новым Экологическим кодексом.
"В Кодексе будет определен переход к стандартам в области охраны окружающей среды и экономическим механизмам экологического регулирования; пересмотр процедуры ОВОС, внедрение стратегической экологической оценки, совершенствование принципа "загрязнитель платит", внедрение комплексных экологических разрешений и совершенствование процедуры государственного экологического контроля", – подчеркнул он.
Министр также отметил, что проект концепции нового Экологического кодекса направлен в заинтересованные госорганы и организации на согласование. Его планируется внести на рассмотрение в Парламент РК в декабре 2019 года.
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