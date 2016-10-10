Минэнерго намерено вовлекать казахстанские нефтесервисные компании в крупные проекты

Технологии
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Ксения Воронина
Фото из открытых источников
В Казахстане создана Рабочая группа по выработке предложений по вовлечению отечественных нефтесервисных компаний в крупные проекты нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе заседания Правительства, передает Kazpravda.kz.

При этом министр отметил, что у казахстанских компаний отсутствует опыт в сложных видах работ, что вызывает беспокойство. Данную проблему намерены решать путем создания консорциумов между зарубежными и местными компаниями.

Вместе с тем Бозумбаев указал, что отечественные компании сталкиваются с установлением завышенных требований и нареканиями при закупках.

"В этой связи министерством проводится соответствующая работа", – сказал он.

Также был поднят вопрос жалоб поставщиков на длительные процедуры прохождения предквалификации в закупочных процедурах крупных операторов.

"В этой связи по инициативе министерства создана единая база данных "Алаш", которая позволит со временем заменить базы данных операторов, а на начальном этапе позволит отечественным предприятиям проходить регистрацию трех операторов через одно окно", – отметил Бозумбаев.

В целях поставки конкурентоспособных казахстанских товаров, работ и услуг на крупные проекты министерством продолжается работа по внедрению практики "ранних тендеров" и пробных заказов.

"Это означает, что контракт выигрывает казахстанская компания, которая берет на себя обязательство наладить производство необходимой продукции в стране. После запуска производства есть гарантированный рынок сбыта", –  пояснил глава Минэнерго.

Кроме того, для активизации нефтесервисных работ необходимо стимулировать привлечение инвестиций в сферу недропользования. С этой целью представителями министерства в составе рабочей группы при МНЭ РК проводится работа по оптимизации налоговой нагрузки морских проектов, рассмотрению возможности механизма "размытия" налоговых границ между контрактами на разведку и добычу в рамках одного юридического лица.

"Также проводится работа по стимулированию увеличения объемов добычи действующих контрактов по существующим месторождениям и стимулированию геологоразведочной деятельности по новым месторождениям", – заявил Бозумбаев.

Данные меры по снижению налоговой нагрузки дадут толчок к развитию нефтесервиса.

"Несмотря на спад в отрасли, министерством продолжается работа по вовлечению отечественных нефтесервисных компаний в крупные проекты отрасли. Это позволит: обеспечить занятость казахстанских работников, привлечение инвестиций, участие казахстанских сервисных компаний на всех этапах освоения месторождений, создание пула конкурентоспособных отечественных нефтесервисных компаний", – заключил Канат Бозумбаев

Добавим, что контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне в 15.00 по времени Астаны 7 октября подрастали на 0,8% до 51,70 USD за баррель, но были на 1,8% ниже максимумов предыдущей недели. Одновременно американский эталон WTI подрастал на 0,5% до 49,53, что на 2% ниже максимумов предыдущей недели.

"Контракты росли по всей форвардной кривой в последние недели. Участники закладывали в цены возвращение ОПЕК на рынок в качестве регулятора. С момента встречи в Алжире они прибавили более 10 процентов", – отмечает аналитик ГК Forex Clubarrow-10x10.png Валерий Полховский.

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