Минэнерго объявило о масштабном росте нефтепереработки на KIOGE 2026

Фото: пресс-служба Минэнерго

Казахстан планирует довести совокупные мощности по переработке нефти до 39 млн тонн в год за счет расширения действующих заводов и строительства нового крупнотоннажного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Об этом на 30-й юбилейной международной выставке и конференции KIOGE 2026 в Алматы сообщил директор Департамента транспортировки и переработки нефти Минэнерго РК Даулет Арыкбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным министерства, новый комплекс планируется построить мощностью до 10 млн тонн нефти в год. Министерство энергетики намерено ускорить реализацию проекта и ориентируется на ввод объекта до 2033 года.

Сейчас завершается разработка пред-ТЭО и сравнительный анализ четырех потенциальных площадок в Улытауской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях. Окончательный выбор региона планируется сделать до конца текущего года.

«Мы приняли решение ускорить реализацию проекта нового НПЗ. До конца текущего года будет завершена оценка четырех потенциальных областей, после чего будет официально определен оптимальный регион для строительства. Новый завод станет ядром современного нефтехимического кластера», — сообщил Даулет Арыкбаев.

Параллельно Казахстан расширяет мощности действующих нефтеперерабатывающих предприятий с нынешних 18 до 29,2 млн тонн в год.

Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить с 6 до 12 млн тонн нефти в год к 2030 году. Разработку ТЭО проекта ведет Восточно-Китайский проектный институт CNPC.

Павлодарский нефтехимический завод планируется расширить с 5,5 до 9 млн тонн в год к 2031 году. Атырауский НПЗ поэтапно увеличит переработку с 5,5 до 6,7 млн тонн в год к 2028 году. На предприятии также планируется переход на трехлетний межремонтный цикл.

В связи с ростом мощностей переработки Казахстан расширяет нефтетранспортную инфраструктуру для обеспечения отечественных заводов необходимым объемом сырья. В частности, для снабжения расширяемого Шымкентского НПЗ прорабатывается расширение нефтепроводной системы Казахстан — Китай со строительством пяти новых насосных станций и лупинга протяженностью 189 км.

Пропускную способность нефтепровода Кенкияк — Атырау планируется увеличить до 15 млн тонн, а участка Кенкияк — Кумколь — до 20 млн тонн в год. Реализация проекта рассматривается на паритетных началах с китайской стороной.

Ранее было завершено расширение завода Caspi Bitum до 1,5 млн тонн переработки нефти в год. Производство дорожного битума на предприятии увеличено до 750 тыс. тонн в год. Также планируется наладить в Казахстане выпуск авиационного керосина Jet A-1.

В части экспортной логистики Даулет Арыкбаев отметил, что около 80% добываемой в Казахстане нефти поставляется на внешние рынки. Более 80% зарубежных поставок казахстанской нефти приходится на Каспийский трубопроводный консорциум.

Также используются маршруты Атырау — Самара, направление в Китай и Транскаспийский международный транспортный маршрут через порт Актау с дальнейшим выходом на трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.