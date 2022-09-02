Минэнерго ответило на рассылку видео драки дальнобойщиков на АЗС "из-за дизтоплива" в Алматы

Министерство энергетики РК опубликовало комментарий по поводу видео драки дальнобойщиков в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

"На отдельных электронных информационных ресурсах появилось видео об инциденте, якобы случившемся между дальнобойщиками на одной из АЗС в Алматы. Министерство энергетики РК заявляет, что содержание распространяемой информации, а именно тезис: "Дальнобойщики подрались из-за дизельного топлива на АЗС Алматы" не соответствует действительности", - заявили в Минэнерго.

По информации ведомства, данный инцидент произошел 31 августа в 19:40 час. между клиентами ТОО "Helios" на АЗС, расположенной в селе Кордай Жамбылской области, а не в Алматы. Причиной драки послужил словесный конфликт между клиентами АЗС во время ожидания своей очереди. Благодаря вмешательству других клиентов АЗС, конфликт удалось остановить сразу, драка никак не сказалась на работе АЗС и на других клиентах, никто из участников спора в полицию не обращался.

Так как инцидент случился еще 31 августа, но получил огласку на отдельных электронных информационных ресурсах сегодня, операторы Helios провели детальную проверку, связались со своими клиентами-участниками инцидента и предоставили в Министерство энергетики РК достоверные данные с подробностями произошедшего спора.

В министерстве напомнили, что для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива Министерство энергетики РК и крупные сети АЗС в круглосуточном режиме работы запустили "горячую линию".

После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений передаются для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы.

"Горячая линия" при Министерстве энергетики РК:

Call-center: Городской: +7 (7172) 78-69-55

Мобильный / Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31

Данные по "горячим линиям" на крупных АЗС страны:

Qazaq Oil и КазМунайГаз

Call-center: 9911

Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46

Instagram: azs_qazaq_oil

Sinooil

Call-center: 8-800-070-01-80

Instagram: sinooil.kz

Helios

Центр поддержки: 8-800-080-5444

Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39

Instagram: helios_kz

Для городских телефонов: helios.kz/kontakty

Газпромнефть

Call-center: 8-800-080-10-08

Instagram: gazpromneft_kz