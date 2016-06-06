Минэнерго планирует строительство Карачаганакского газоперерабатывающего завода
Ксения Воронина
Карачаганакский газоперерабатывающий завод может быть построен в Западно-Казахстанской области. По проекту уже имеется разработанное технико-экономическое обоснование. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz.
"Строительство Карачаганакского ГПЗ зависит от расширения месторождения. Решение по началу расширения ожидается в 2017 году. На текущий момент продолжается изучение проекта ГПЗ", – уточнил министр.
Напомним, что ранее Бозумбаев сообщил о том, что рассматривается концепция дальнейшего развития Карачаганака с наращиванием объемов закачки газа на месторождении для продления периода стабильной добычи углеводородов.
"Совместно с подрядчиком проводится работа по оптимизации концепции с целью максимального увеличения доходов страны. Решение по проекту расширения Карачаганака предполагается в 2017 году, ввод в эксплуатацию новых объектов – в 2022 году. Объект позволит создать более 6 тысяч новых рабочих мест", – сказал он.