Минэнерго предлагает построить вторую ветку газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент"

Как отметил министр энергетики, газовая артерия "Бейнеу - Бозой - Шымкент" работает на сверхпроектной мощности или на 106 процентов.

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Газопровод "Бейнеу - Бозой - Шымкент" в текущем отопительном периоде работает на сверхпроектной мощности, в связи с чем необходимо строительство второй ветки. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В текущем отопительном периоде главная газовая артерия "Бейнеу - Бозой - Шымкент", обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает на сверхпроектной мощности или на 106 процентов", – сказал министр.

Он отметил, что в этой связи для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй ветки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент".

Также на заседании премьер-министр Алихан Смаилов потребовал поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов Казахстана.