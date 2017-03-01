​Минэнерго предлагает системные меры

Сергей Осанов

– В своем Послании Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема переработки нефти. Пос­ле модернизации наших трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки возрастет после 2019 года с 14,5 до 17,5 миллиона тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов: бензина, дизтоп­лива, авиатоплива. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость ГСМ, – заявил глава ведомства Канат Бозумбаев в своем выступлении.

Кроме того, для стимулирования развития нефтегазового сектора страны министерством предложены системные меры в проектах Кодекса о недрах, а также в Налоговом кодексе.

В частности, предусматриваются упрощение получения права недропользования, внед­рение международной системы отчетности по запасам, устранение административных барье­ров, размытие налоговых границ между контрактом на разведку и контрактом на добычу, отмена бонуса коммерческого обнаружения. Для новых контрактов на разведку будут отменены обязательства по обучению, ­НИОКР, отчислениям на социальное развитие регионов, исторические затраты. Все эти меры позволят решить поставленную Главой государства задачу по расширению минеральной сырьевой базы и активизации проведения геологоразведки.

Также в ходе своего выступления министр энергетики Канат Бозумбаев подробно рассказал о задачах ведомства по внедрению высоких технологий в нефтегазовой отрасли. Речь – о внедрении информационной системы учета нефти, что позволит провести модернизацию и автоматизацию соответствующих процессов.

В работе коллегии приняли участие представители компаний АО «НК «КазМунайГаз», North Caspian Operating Company (NCOC), АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», НПП РК «Атамекен».

