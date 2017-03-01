– В своем Послании Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема переработки нефти. После модернизации наших трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки возрастет после 2019 года с 14,5 до 17,5 миллиона тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов: бензина, дизтоплива, авиатоплива. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость ГСМ, – заявил глава ведомства Канат Бозумбаев в своем выступлении.
Кроме того, для стимулирования развития нефтегазового сектора страны министерством предложены системные меры в проектах Кодекса о недрах, а также в Налоговом кодексе.
В частности, предусматриваются упрощение получения права недропользования, внедрение международной системы отчетности по запасам, устранение административных барьеров, размытие налоговых границ между контрактом на разведку и контрактом на добычу, отмена бонуса коммерческого обнаружения. Для новых контрактов на разведку будут отменены обязательства по обучению, НИОКР, отчислениям на социальное развитие регионов, исторические затраты. Все эти меры позволят решить поставленную Главой государства задачу по расширению минеральной сырьевой базы и активизации проведения геологоразведки.
Также в ходе своего выступления министр энергетики Канат Бозумбаев подробно рассказал о задачах ведомства по внедрению высоких технологий в нефтегазовой отрасли. Речь – о внедрении информационной системы учета нефти, что позволит провести модернизацию и автоматизацию соответствующих процессов.
В работе коллегии приняли участие представители компаний АО «НК «КазМунайГаз», North Caspian Operating Company (NCOC), АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», НПП РК «Атамекен».