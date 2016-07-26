Экономика
Минэнерго РК разъяснило повышение предельной цены на сжиженный газ
В Министерстве энергетики РК пояснили ценообразование сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, передает Kazpravda.kz.

Накануне стало известно, что энергетическое ведомство установило новую предельную оптовую цену на сжиженный газ, которая теперь составляет 23 106,45 тенге за тонну. До этого действовала цена в размере 11 033,91 тенге за тонну.

"В последнее время на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа образовалась неоднозначная ситуация. В отдельных регионах Казахстана образовался так называемый дефицит этого вида топлива", – отмечают в Минэнерго. 

Этот вопрос неоднократно рассматривали на заседаниях Межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей под председательством Премьер-Министра РК (19 мая и 22 июня текущего года). В результате была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители Министерства национальной экономики РК, Ассоциации "Kazenergy", Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", АО "РД "КазМунайГаз"" и АО "КазТрансГаз".

"Установлено, что из-за высокой оптовой цены в соседних странах (Россия – 59 019 тенге за тонну, Таджикистан – 104 864 тенге за тонну) наблюдается переток топлива на эти рынки – поставщикам выгоднее реализовать продукцию там. Кроме того, при прежней предельной оптовой цене 11 034 тенге за тонну в текущем году заводы – производители сжиженного газа терпели убытки. Следует также учитывать фактор роста цены на газ на мировом рынке. В связи с этим принят эффективный механизм ценообразования на сжиженный нефтяной газ на внутреннем рынке. В том числе принят вопрос повышения предельной оптовой цены реализации газа от заводов-производителей для внутреннего рынка РК", – разъяснили в энергетическом ведомстве.

Вместе с тем в министерстве полагают, что увеличение предельной оптовой цены до 23 106,45 тенге за тонну "не приведет к значительному росту розничной цены за счет неизменности транспортных расходов и сокращения расходов и маржи газосетевых организаций, в том числе за счет сокращения цепочек перепродажи газа".

"Министерством был проведен анализ, что в 2013 году при предельной оптовой цене 32 643 тенге за тонну средняя розничная цена составляла 99 059 тенге за тонну. В то время как в 2016 году при предельной оптовой цене 11 034 тенге за тонну средняя розничная цена составляла 84 404 тенге за тонну. Таким образом, при снижении предельной оптовой цены с 32 643 до 11 034 тенге за тонну аналогичное снижение цены розничной реализации не наблюдалось, что обусловлено в основном перепродажей газа между газосетевыми организациями и, соответственно, формированием розничной цены на основании контрактов между ними. С целью устранения проблемы внесены изменения в Закон РК "О газе и газоснабжении", предусматривающие запрет перепродажи газа между газосетевыми организациями. Изменения вступили в силу 1 июля текущего года", – указывается в сообщении от МЭ.

Как сообщалось ранее, акиматам и Комитету государственных доходов Министерства финансов РК рекомендовано держать данный вопрос под контролем, чтобы не допустить социальной напряженности в регионах.

При выявлении фактов оптовой реализации газа между газосетевыми организациями они будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, в случае фактов необоснованного увеличения розничных цен будет рассмотрен вопрос по ограничению отгрузки газа для компаний от заводов-поставщиков. 

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