Минэнерго РК утвердило предельные тарифы на электроэнергию
Елизавета Абрамовская
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев утвердил обновленные тарифы на электроэнергию на ближайшие 7 лет. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Kazpravda.kz.
"Приказываю утвердить прилагаемые предельные тарифы на электрическую энергию. Департаменту реализации государственной политики в области электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции РК; в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан", – говорится в приказе.