Экономика
Минэнерго увеличило предельную цену оптовой продажи сжиженного газа
В Казахстане установлена новая предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

"Приказом Министерства энергетики РК от 5 июля 2016 года №301 утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке на период по 30 сентября 2016 года в размере 23 106,45 тенге/тонна", – говорится в сообщении.

Между тем в информации отмечается, что с февраля 2015 года была установлена и действовала предельная оптовая цена в РК на уровне 11 033,91 тенге за тонну, что в разы дешевле, чем в соседних странах (Россия – 59 019 тенге/тонна, Таджикистан – 104 864 тенге/тонна). "То есть поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок не привлекательны для производителей сжиженного нефтяного газа", – подчеркивается в пресс-релизе.

Министерством рекомендовано акиматам, Комитету по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК и Комитету государственных доходов Министерства финансов РК принять необходимые меры по недопущению роста розничных цен на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка.

В соответствии с Законом РК "О газе и газоснабжении" предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке устанавливается Министерством энергетики РК и действует на всей территории страны.

Определение предельной цены оптовой реализации газа на внутренний рынок осуществляется согласно Правилам определения предельных цен оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке.

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