Минфин в 2015 году отклонил бюджетные заявки на 2 трлн тенге

При формировании бюджета Министерство финансов отклонило заявки администраторов бюджетных программ более чем на 2 трлн тенге, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проведена большая работа по оптимизации бюджетной политики. При формировании бюджета мы закладываем главную идею, что все проекты должны быть нацелены на результат и положительный эффект экономики и приводить к созданию новых рабочих мест. Эта последовательная работа, как в предыдущие годы, проводилась по оптимизации расходной части бюджета, и сегодня можно констатировать, что в бюджете находятся эффективные бюджетные программы. В этом году только при формировании бюджета мы отклонили заявки администраторов бюджетных программ более чем на 2 триллиона тенге", – сказал Султанов.
Министр также отметил, что дополнительно по нескольким уточнениям было оптимизировано 1,5 трлн тенге, в процессе исполнения казначеи исправили платежные поручения администраторов еще на 0,5 трлн тенге. В результате постконтроля восстановлено 130 млрд тенге.