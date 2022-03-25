Минфин завершил работу по законопроекту о банкротстве физлиц

Законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» обсудили в Правительстве под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министерством финансов завершена работа по проекту Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» и сопутствующих законопроектов. Предусматривается внесение изменений и дополнений в 21 законодательный акт (в 8 кодексов и 13 законов).

Соответствующий проект закона разработан в целях снижения долговой нагрузки граждан, смягчения социальной напряженности, стимулирования выплат по долгам и обеспечения возврата должников к продуктивной экономической деятельности.

В ходе обсуждения проектов законов проведено 10 заседаний рабочей группы, рассмотрены более 100 предложений и замечаний, предоставлены ответы на 276 вопросов, заданных через платформу «электронного правительства».

На основании представленных предложений в законопроекты внесены изменения, в том числе: упрощена процедура подачи заявлений о банкротстве, предусмотрена государственная помощь социально уязвимым категориям людей, введена возможность заключения мирового соглашения, внедрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности и ряд других.

По итогам совещания Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил уполномоченным государственным органам выработать единые позиции по несогласованным вопросам и провести все предусмотренные отечественным законодательством экспертизы.

Напомним, 5 января 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц».