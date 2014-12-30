Мини-трактор – большой труженик

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Ежегодно полный цикл ремонтных работ на базе МТС проходило порядка 70 единиц техники. На предприятии имеются соответствующая база, в связи с чем предприниматели решили попробовать свои силы в освоении нового вида производства: они изучили рынок производства мини-тракторов с навесным оборудованием и за короткий срок смогли договориться с российской компанией ООО «Трактор» о поставке комплектующих для их сборки, подписав двусторонний контракт.
И вот на предприятии прошла презентация готовой продукции. По словам директора ТОО «МТС «Трактор» Сабиржана Бегимбаева, при сотрудничестве с российскими партнерами на базе предприятия будет постепенно налажена сборка мини-тракторов, предназначенных для сельскохозяйственных и дорожных работ. Как показал мониторинг, потребность в них острая, причем по цене техника для аграриев будет весьма доступной. Стоимость же самого проекта составляет 30 млн. тенге. Палата предпринимателей области намерена оказывать всяческое содействие в его реализации.

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