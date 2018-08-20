​Министерский десант

Рабочая делегация из столицы, которая в городском акимате встречалась с деловыми кругами Алматы, действительно оказалась на редкость большой и представительной. В нее входили руководители департаментов и ведущие специалисты 7 ключевых министерств республики, представители местной власти, нацагентств, других институтов развития. Для совместного обсуждения была предложена тема «Конкурентоспособный бизнес – конкурентоспособная экономика».

Справедливо будет заметить, что такой масштабный «десант» проводится не в первый раз. Прямое общение власти и бизнеса становится регулярным. С подобными визитами министерские специалисты посещают другие крупные региональные центры страны, а в Алматы делегация примерно в том же составе побывала еще в феврале текущего года.

Новая встреча с предпринимательским сообществом экспертам от правительственных ведомств нужна была, чтобы рассказать, что предпринято по их прежним предложениям и что еще предстоит сделать для улучшения бизнес-климата в государстве. Формула успеха в этом деле известна: успешно и устойчиво развивающийся бизнес – путь к конкурентоспособной экономике, а дальше – к состоятельной, признаваемой на мировой арене, высокоразвитой стране. Для Казахстана после его вхождения в ВТО и налаживания партнерства с ЕС такая постановка вопроса более чем актуальна.

Но и достигнуто на пути к конкурентоспособности, как считают специалисты, немало. Директор по проектам Центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев утверждает, что Казахстан успел встать на прочные позиции в ведущих мировых рейтингах, определяю­щих конкурентные качества национальных экономик. Так, в рамках Глобального индекса конкурентоспособности, который на сегодня считается наиболее полной и содержательной оценочной системой, Казахстан занимает 57-е место из числа 137 стран мира, опережая своих ближайших конкурентов. Другое дело, что по некоторым индикаторам наши показатели пока «проседают». Например, недостаточными остаются развитость финансового рынка, конкурентоспособность компаний, макроэкономическая среда, эффективность рынка товаров.

Эти же мировые рейтинги принимаются как ориентиры достижения при формировании стратегии экономического развития и для оценки правильности выб­ранной политики. На встрече с представителями бизнеса руководители подразделений министерств рассказывали о последних из принятых государством мер по улучшению условий развития казахстанского бизнеса.

– В мае текущего года был принят целый ряд законодательных актов, внесено свыше тысячи поправок в 14 государственных кодексов. В сфере предпринимательства они направлены в первую очередь на дерегулирование, снижение административных барьеров и издержек бизнеса, продвижение информационных инструментов, – говорит директор департамента стратегичес­кого планирования и анализа Министерства национальной экономики РК Бауржан Турлубеков. – Огромная работа проделана по налоговому и таможенному законо­дательству. Новый Таможенный кодекс предусмотрел меры, которые направлены на упрощение и ускорение декларирования товаров, увеличение транзитной пропускной способности.

Бауржан Турлубеков напомнил, что принятые меры в том числе учитывали критику и острые вопросы, которые ставил перед властью бизнес. На алматинской встрече представители госструктур подробно рассказали о новых предложениях для активизации бизнес-процессов по всем направлениям.

Продолжится совершенствование государственного и антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. При том, что контрольные функ­ции государства в отношении МСБ уже сокращены на треть, а требования в рамках санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности – соответственно на 85 и 72%, в ближайшее время планируется на 30% сократить отчетность бизнеса, максимально автоматизировать меры господдержки и все больше ориентировать бизнес-среду на саморегулирование.

На особом контроле остается тема снижения коррупции и улучшения государственных услуг. В этом смысле могут оправдать себя такие нововведения, как разработка Административного процедурно-процессуального кодекса, цифровизация судопроизводства и повышение прозрачности предоставления земельных участков.

В сфере финансовой помощи удалось не только сохранить все действующие инструменты: грантовое финансирование, гарантирование кредитов, субсидирование банковской ставки через фонд «Даму» и другие институты развития, но и повысить их доступность через снижение базовых и процентных ставок, увеличение объемов кредитования и венчурное финансирование.

В планах – улучшение банковской системы и прежде всего решение проблемы неработающих кредитов. Сегодня около 10% полученных субъектами малого и среднего бизнеса займов остают­ся просроченными, с учетом микрокредитных организаций эта цифра возрастает вдвое. Вероятно, нужны такие законодательные механизмы, которые позволяли бы банкам в подобных случаях принимать залоговое имущество и выдавать новые кредиты. Возникают сложности и с депозитами МСБ, за последнее время их объем снизился на 9,3%. Ну а нет депозитов – нет и кредитов. Особое внимание потребует формирование эффективного фондового рынка в стране.

Еще один блок задач – инфраструктура для бизнеса: что делается, чтобы облегчить его операционную деятельность. И тут проекты затрагивают все отрас­левые нап­равления. Например, финансирование развития местной сети автодорог в последующие годы планируется увеличить почти в 3 раза и довести до 150 млрд тенге. Также обозначены точки роста для авиационной, железнодорожной и морской инфраструктур.

Объемные кейсы инициатив подготовлены в сфере инноваций и привлечения технологий, поддержки местных товаропроиз­водителей и модернизации производств. Как они будут осваиваться в реальной жизни, министерское руководство обещает и впредь отслеживать через прямой диа­лог с предпринимательским сообществом.