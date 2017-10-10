Министерское расследование трагедии с Ан-28 поручил провести Премьер-министр РК
Анастасия Прилепская
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства дал поручение ряду министерств провести совместное расследование случая крушения самолета санавиации Ан-28, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Недавно произошла трагедия (самолет Ан-28 разбился под Алматы – Авт.). Погиб экипаж самолета и врачи. Этот трагический случай говорит о том, что есть большие проблемы в сфере санавиации. Старые самолеты используются, не обеспечивается безопасность полетов. В регионах нет условий для круглосуточного приема воздушного судна. Эта ситуация ставит под угрозу жизни как высококвалифицированных специалистов, так и тяжелобольных пациентов", - сказал Премьер-министр.
Он дал поручение министерствам здравоохранения, внутренних дел и Министерству по инвестициям и развитию, совместно с другими госорганами провести тщательное расследование случая крушения Ан-28.
"Необходимо проверить имеющийся парк санавиации, усилить требования к авиаперевозчикам и принять меры по созданию соответствующих условий для осуществления подобных внеплановых рейсов", - резюмировал Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, 3 октября самолет санавиации Ан-28 , принадлежавший АО "EastWing", двигаясь по направлению Алматы – Шымкент, упал в 28 км от Алматы и загорелся. На борту находились три члена экипажа, а также два профессора медицины. Все пятеро погибли при крушении самолета.