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Правительство

Министерства и акиматы Казахстана не освоили 412 млрд тенге

Диасов Ораз
корреспондент

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев назвал министерства и акиматы, которые не освоили до конца средства, выделенные им их бюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн. тенге. Неисполнение составило 295 млрд. тенге, из них 17 млрд. тенге - экономия. Не освоено – 278 млрд. тенге», – сообщил Ерулан Жамаубаев.

По его данным, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения.

По данным Жамаубаева, основные причины неосвоения: технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур, длительное проведение процедур заключения договоров и дополнительных соглашений.

По его данным, расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн. тенге.

«Не исполнено – 520 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн. тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн. тенге. Из них освоено – 94,1%. Не исполнено – 150 млрд. тенге, в том числе экономия – 16 млрд. тенге, не освоено - 134 млрд. тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, а также Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях», – отметил глава Минфина.

Основными причинами неосвоения являются корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

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