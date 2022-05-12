Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Министерства и акиматы не освоили 32 млрд тенге – Минфин
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель Премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства заявил, что акиматы с начала года не освоили 9 млрд тенге, а четыре министерства – 23 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Расходы госбюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 98,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,6 трлн тенге. Неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 8 млрд тенге – экономия. Не освоено 23 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах финансов, культуры и спорта, обороны и внутренних дел», – сообщил Ерулан Жамаубаев.

Основными причинами неосвоения, по его словам, являются длительное проведение процедур заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам.

Между тем, по словам министра, расходы местных бюджетов составили 2,7 трлн тенге. Не исполнено 42 млрд тенге.

«В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 мая им выделено 696 млрд тенге. Из них освоено 98,3%. Не исполнено 12 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено 9 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Алматинской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане», – резюмировал глава Минфина.

Популярное

Все
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Кран-манипулятор насмерть сбил ребенка в Костанае
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Из Капшагая – в Қонаев
Наука фермеров питает
Баланс интересов и реалий
Встречи с общественностью
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Правительство
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Правительство , Экономика
О рисках сохранения волатильности тенге предупредили в Нацб…
Правительство , Экономика
Инфляция ускорилась в апреле до 13,2% в Казахстане
Правительство
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]