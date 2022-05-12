Министерства и акиматы не освоили 32 млрд тенге – Минфин

Заместитель Премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства заявил, что акиматы с начала года не освоили 9 млрд тенге, а четыре министерства – 23 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Расходы госбюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 98,5%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,6 трлн тенге. Неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 8 млрд тенге – экономия. Не освоено 23 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах финансов, культуры и спорта, обороны и внутренних дел», – сообщил Ерулан Жамаубаев.

Основными причинами неосвоения, по его словам, являются длительное проведение процедур заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам.

Между тем, по словам министра, расходы местных бюджетов составили 2,7 трлн тенге. Не исполнено 42 млрд тенге.

«В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 мая им выделено 696 млрд тенге. Из них освоено 98,3%. Не исполнено 12 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено 9 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Алматинской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане», – резюмировал глава Минфина.