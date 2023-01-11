Миллиарды тенге не освоили министерства и акиматы в 2022 году – Минфин

По данным Минфина, наиболее низкое освоение сложилось в министерствах торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по чрезвычайным ситуациям, культуры и спорта.

Фото: Kazpravda.kz

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства рассказал, сколько акиматы и министерства не освоили бюджетных денег в 2022 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, в 2022 году по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 18,5 трлн тенге.

"Неисполнение составило 263 млрд тенге, из них 175 млрд тенге – нераспределенный резерв Правительства, 7 млрд тенге – экономия. Эти расходы, согласно Бюджетному кодексу, не относятся к неосвоению. Поэтому, можно сказать, что чистое освоение составило 99,6%. Неосвоен 81 млрд тенге", – озвучил данные министр.

Он заявил, что наиболее низкое освоение сложилось в министерствах торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по чрезвычайным ситуациям, культуры и спорта.

Также Жамаубаев озвучил причины неосвоения.

"Срыв поставщиками условий договора, длительное прохождение либо отсутствие положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур", – сказал министр.

По его данным, расходы местных бюджетов составили 10,8 трлн тенге.

"Не исполнено 407 млрд тенге. На 2022 год регионам было выделено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. Из них освоено 97,5%. Не исполнено 83 млрд тенге, в том числе экономия составила 14 млрд тенге, не освоено 69 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Западно-Казахстанской и Жетысуской областях, городах Алматы и Астана", – сказал Ерулан Жамаубаев.

Он сообщил, что основными причинами неосвоения послужили: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, отставание от графика производства работ (оказание услуг), позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.