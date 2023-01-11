Миллиарды тенге не освоили министерства и акиматы в 2022 году – Минфин

Правительство , Экономика
65
Елисеева Екатерина
корреспондент

По данным Минфина, наиболее низкое освоение сложилось в министерствах торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по чрезвычайным ситуациям, культуры и спорта. 

Фото: Kazpravda.kz

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства рассказал, сколько акиматы и министерства не освоили бюджетных денег в 2022 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, в 2022 году по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 18,5 трлн тенге.

"Неисполнение составило 263 млрд тенге, из них 175 млрд тенге – нераспределенный резерв Правительства, 7 млрд тенге – экономия. Эти расходы, согласно Бюджетному кодексу, не относятся к неосвоению. Поэтому, можно сказать, что чистое освоение составило 99,6%. Неосвоен 81 млрд тенге", – озвучил данные министр. 

Он заявил, что наиболее низкое освоение сложилось в министерствах торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по чрезвычайным ситуациям, культуры и спорта. 

Также Жамаубаев озвучил причины неосвоения.

"Срыв поставщиками условий договора, длительное прохождение либо отсутствие положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур", – сказал министр. 

По его данным, расходы местных бюджетов составили 10,8 трлн тенге.

"Не исполнено 407 млрд тенге. На 2022 год регионам было выделено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. Из них освоено 97,5%. Не исполнено 83 млрд тенге, в том числе экономия составила 14 млрд тенге, не освоено 69 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Западно-Казахстанской и Жетысуской областях, городах Алматы и Астана", – сказал Ерулан Жамаубаев.

Он сообщил, что основными причинами неосвоения послужили: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, отставание от графика производства работ (оказание услуг), позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

Популярное

Все
Из капель рождается море
Карагандинский бизнесмен-изобретатель отремонтировал сельскую котельную и... остался должен государству 32 млн тенге
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Был в моде асадал
Вандалы разбивают теплые павильоны на остановках общественного транспорта, которые установили в Караганде перед Новым годом
В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован
Высокое напряжение жизни
Последний Герой
Обратная сторона просвещения
В контексте судебных реформ
Сложнейшим периодом в истории стал для казахстанского народа прошедший год
Мастер-класс Манабу Мураками
В интересах сельчан
Без поражений, но с «серебром»
До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении
Эра нового риса на старых полях
Здоровье превыше всего
Контрмагнит Алматы
В разговорных клубах, открытых в 12 регионах страны, можно будет бесплатно изучать казахский язык
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Токаев дал поручения новым министрам
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Читайте также

Экономика
Ослабление тенге в 2022 году объяснили в Нацбанке
Мажилис , Экономика , Энергетика
После январских событий разработан закон об обеспечении про…
Правительство , Экономика
Оценки ожидаемой населением инфляции выросли в Казахстане –…
Правительство , Энергетика
В Минэнерго заявили о готовности экспортировать казахстанск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]