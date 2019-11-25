Объявления
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания
| № п/п
| Область
| Населённый пункт
| В.д.
| С.ш.
| Частота, МГц
| Мощность ПРД, Вт
| Коэффициент усиления антенны, дБд
| Класс
излучения
| Поляризация
| Коэффициент потери в фидере, дБ
| Примечание
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
|
|
|
|
| 1
| Атырауская
| Индер
| 51° 38' 17" E
| 48° 34' 54" N
| 107,4
| 1000
| 6
| 300KF8EHN
| V
| 1
|
|
| 2
| ВКО
| Аягоз
| 80° 25' 17.4" E
| 47° 58' 46.21" N
| 101,4
| 1000
| 8
| 300KF8EHN
| V
| 1,58
|
| 3
| ВКО
| Шемонаиха
| 81° 55' 05.8" E
| 50° 35' 50.9" N
| 106,8
| 200
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,77
|
| 4
| ВКО
| Зайсан
| 84° 52' 39.9" E
| 47° 27' 17.9" N
| 101,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,63
|
| 5
| ВКО
| Жангиз-Тобе
| 81° 12' 06.5" E
| 49° 12' 39.9" N
| 100,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,71
| Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 340˚-350˚ на 21 дБ.
Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторе 340˚-350˚ на 7 дБ.
| 6
| ВКО
| Серебрянск
| 83° 18' 50.6" E
| 49° 40' 59.5" N
| 102,4
| 100
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,44
|
|
| 7
| Жамбылская
| Каратау
| 70° 23' 19.8" E
| 43° 13' 17.2" N
| 101,5
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,35
| Согласовано с Кыргызстаном с ограничением ЭИМ до 28 дБВт в азимутальном секторе 105°-135° Согласовано Узбекистаном, Таджикистаном.
| 8
| Карагандинская
| Приозерск
| 73° 41' 49" E
| 46° 02' 14" N
| 102,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,3
|
| 9
| Карагандинская
| Каражал
| 70° 47' 52.8" E
| 48° 02' 38.3" N
| 103,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,17
|
| 10
| Карагандинская
| Карагайлы
| 75° 44' 57.4" E
| 49° 23' 20.1" N
| 101,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,3
|
| 11
| Костанайская
| Житикара
| 61° 10' 53.9" E
| 52° 10' 35.3" N
| 102,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,4
| Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 200˚-230˚ на 12 дБ и 330˚-350 ˚ на 13
дБ. Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторах 200-230/10 дБ и 330-350/12 дБ.
| 12
| Кызылординская
| Аральск
| 61° 41' 46.8" E
| 46° 48' 39.2" N
| 105,6
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,97
|
| 13
| Павлодарская
| Баянаул
| 75° 43' 48.5" E
| 50° 43' 59" N
| 104,7
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,3
|
| 14
| Павлодарская
| Акку
| 77° 47' 00.6" E
| 51° 29' 32.1" N
| 104,4
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,5
|
| 15
| СКО
| Николаевка
| 67° 47' 37.1" E
| 54° 12' 15.9" N
| 102,8
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,63
| Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 330˚-350˚ на 17 дБ. Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторе 330-350/10 дБ.
| 16
| СКО
| Узунколь
| 70° 43' 11.7" E
| 54° 27' 53.5" N
| 104,3
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 1,75
| Согласовано с Российской Федерацией
с ограничением сектора 60˚ на 6 дБ и 70˚-80 ˚ на 9
дБ 100˚-140˚ на 7 дБ
| 17
| СКО
| Рузаевка
| 66° 56' 02.1" E
| 52° 50' 03.4" N
| 105,6
| 1000
| 10,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,23
|
| 18
| Акмолинская
| г.Щучинск
| 70° 11' 46" E
| 52° 57' 23" N
| 101,7
| 100
| 6
| 300KF9EHF
| V
| 1
|
|
| 19
| Алматинская
| г. Жаркент
| 79° 57' 58.67" E
| 44° 10' 09.45" N
| 106,5
| 1000
| 8
| 300KF8EHF
| V
| 1,43
|
| 20
| Алматинская
| г. Есик
| 77° 27' 26.1" E
| 43° 21' 34.7" N
| 105,7
| 200
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,44
|
| 21
| Алматинская
| г.Текели
| 78° 48' 25.6" E
| 44° 51' 33" N
| 104,8
| 500
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,42
|
| 22
| Алматинская
| г.Ушарал
| 80° 55' 59.9" E
| 46° 10' 10.9" N
| 104,3
| 200
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,59
|
| 23
| Атырауская
| Кульсары
| 54° 02' 06" E
| 46° 56' 07" N
| 104,2
| 1000
| 6
| 300KF3EGN
| V
| 1
|
| 24
| Мангистауская
| Жанаозен
| 52° 51' 18" E
| 43° 20' 27" N
| 105,2
| 500
| 8
| 300KF9EHF
| V
| 1
|
| 25
| Туркестанская
| Арыс
| 68° 49' 03" E
| 42° 25' 20" N
| 104,0
| 200
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,83
|
| 26
| Туркестанская
| Шардара
| 67° 59' 33.1" E
| 41° 15' 25.7" N
| 99,7
| 100
| 7,15
| 300KF8EHN
| V
| 0,77
| Ограничение ЭИМ на 10 дБВт в секторе 50˚-260˚
| 27
| Нур-Султан
| Нур-Султан
| 71° 24' 41" E
| 51° 11' 01" N
| 103,7
| 2000
| 10
| 300KF8EHF
| V
| 1,6
|