Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания

№ п/п



Область



Населённый пункт



В.д.



С.ш.



Частота, МГц



Мощность ПРД, Вт



Коэффициент усиления антенны, дБд



Класс



излучения



Поляризация



Коэффициент потери в фидере, дБ



Примечание







1



2



3



4



5



6



7



9



10



11



12



13

























1



Атырауская



Индер



51° 38' 17" E



48° 34' 54" N



107,4



1000



6



300KF8EHN



V



1











2



ВКО



Аягоз



80° 25' 17.4" E



47° 58' 46.21" N



101,4



1000



8



300KF8EHN



V



1,58







3



ВКО



Шемонаиха



81° 55' 05.8" E



50° 35' 50.9" N



106,8



200



7,15



300KF8EHN



V



0,77







4



ВКО



Зайсан



84° 52' 39.9" E



47° 27' 17.9" N



101,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,63







5



ВКО



Жангиз-Тобе



81° 12' 06.5" E



49° 12' 39.9" N



100,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



0,71



Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 340˚-350˚ на 21 дБ.

Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторе 340˚-350˚ на 7 дБ.



6



ВКО



Серебрянск



83° 18' 50.6" E



49° 40' 59.5" N



102,4



100



7,15



300KF8EHN



V



0,44











7



Жамбылская



Каратау



70° 23' 19.8" E



43° 13' 17.2" N



101,5



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,35



Согласовано с Кыргызстаном с ограничением ЭИМ до 28 дБВт в азимутальном секторе 105°-135° Согласовано Узбекистаном, Таджикистаном.





8



Карагандинская



Приозерск



73° 41' 49" E



46° 02' 14" N



102,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,3









9



Карагандинская



Каражал



70° 47' 52.8" E



48° 02' 38.3" N



103,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,17









10



Карагандинская



Карагайлы



75° 44' 57.4" E



49° 23' 20.1" N



101,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,3









11



Костанайская



Житикара



61° 10' 53.9" E



52° 10' 35.3" N



102,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,4



Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 200˚-230˚ на 12 дБ и 330˚-350 ˚ на 13

дБ. Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторах 200-230/10 дБ и 330-350/12 дБ.









12



Кызылординская



Аральск



61° 41' 46.8" E



46° 48' 39.2" N



105,6



1000



10,15



300KF8EHN



V



0,97









13



Павлодарская



Баянаул



75° 43' 48.5" E



50° 43' 59" N



104,7



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,3









14



Павлодарская



Акку



77° 47' 00.6" E



51° 29' 32.1" N



104,4



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,5









15



СКО



Николаевка



67° 47' 37.1" E



54° 12' 15.9" N



102,8



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,63



Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 330˚-350˚ на 17 дБ. Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторе 330-350/10 дБ.





16



СКО



Узунколь



70° 43' 11.7" E



54° 27' 53.5" N



104,3



1000



10,15



300KF8EHN



V



1,75



Согласовано с Российской Федерацией

с ограничением сектора 60˚ на 6 дБ и 70˚-80 ˚ на 9

дБ 100˚-140˚ на 7 дБ





17



СКО



Рузаевка



66° 56' 02.1" E



52° 50' 03.4" N



105,6



1000



10,15



300KF8EHN



V



0,23









18



Акмолинская



г.Щучинск



70° 11' 46" E



52° 57' 23" N



101,7



100



6



300KF9EHF



V



1











19



Алматинская



г. Жаркент



79° 57' 58.67" E



44° 10' 09.45" N



106,5



1000



8



300KF8EHF



V



1,43







20



Алматинская



г. Есик



77° 27' 26.1" E



43° 21' 34.7" N



105,7



200



7,15



300KF8EHN



V



0,44







21



Алматинская



г.Текели



78° 48' 25.6" E



44° 51' 33" N



104,8



500



7,15



300KF8EHN



V



0,42







22



Алматинская



г.Ушарал



80° 55' 59.9" E



46° 10' 10.9" N



104,3



200



7,15



300KF8EHN



V



0,59







23



Атырауская



Кульсары



54° 02' 06" E



46° 56' 07" N



104,2



1000



6



300KF3EGN



V



1









24



Мангистауская



Жанаозен



52° 51' 18" E



43° 20' 27" N



105,2



500



8



300KF9EHF



V



1









25



Туркестанская



Арыс



68° 49' 03" E



42° 25' 20" N



104,0



200



7,15



300KF8EHN



V



0,83









26



Туркестанская



Шардара



67° 59' 33.1" E



41° 15' 25.7" N



99,7



100



7,15



300KF8EHN



V



0,77



Ограничение ЭИМ на 10 дБВт в секторе 50˚-260˚





27



Нур-Султан



Нур-Султан



71° 24' 41" E



51° 11' 01" N



103,7



2000



10



300KF8EHF



V



1,6











Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения конкурса по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 489 (далее – Правила).В соответствии с Правилами, вскрытие конвертов состоитсячасов по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд (745 кабинет). Итоги конкурса будут подведены в сроксо дня вскрытия конвертов по вышеуказанному адресу.Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания осуществляется среди физических и юридических лиц.Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания осуществляется посредством проведения конкурса по распределению полос, частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания.Необходимые документы для участия в конкурсе:К заявке прилагаются:1) нотариально засвидетельствованные копии следующих документов:для юридического лица - свидетельство* или справка о государственной регистрации (перерегистрации);для физического лица - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на занятие предпринимательской деятельностью;2) карта местности предполагаемой территории обслуживания с нанесенными границами зон покрытия теле-, радиоканалов и указанием места установки радиопередающего оборудования;3) пояснительная записка, в которой отражаются следующие сведения:тип звукового сопровождения телевизионного сигнала (одноречевое, многоречевое);информация о наличии, характеристиках, состоянии и типе оборудования, планируемого для распространения теле-, радиоканалов;наличие квалифицированного технического персонала (с приложением копий дипломов и трудовых книжек);предполагаемые источники финансирования, планируемые затраты и доходы, срок окупаемости проекта;4) обязательства о выполнении стандарта распространения теле-, радиоканалов;5) обязательства о поддержании средней информационной скорости на канал и планируемых стандартах качества вещания;6) схема организации сети телерадиовещания или однопрограммного вещания;7) в случае использования каналов спутниковой связи дополнительно:наименование, расположение и принадлежность (спутниковый оператор) используемых искусственных спутников земли, их точка стояния, зона обслуживания;копия трансмиссионных планов, используемых в сети приемо-передающих спутниковых станций, предоставленной спутниковым оператором;занимаемая полоса частот (размер используемого спутникового ресурса);8) творческие предложения для радиостанций дополнительно:сетка вещания радиоканала (на последующий месяц);информация, содержащая следующие сведения:тематическая направленность радиоканала;языковое соотношение вещания, время трансляции радиопрограмм на государственном языке;соотношение собственных радиопрограмм, покупных радиопрограмм и ретрансляции.Конкурсные документы представляются в адрес организатора в прошитом виде с пронумерованными страницами, и последняя страница заверяется его подписью и печатью (при наличии) в запечатанном конверте.Конкурсные документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан,пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд, кабинет А-925/1, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается со дня официального опубликования информационного сообщения и заканчиваетсявключительно ежедневно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы и воскресеньяКонтактные телефоны для получения дополнительной информации 8 (7172) 74-02-64; 74-13-29.ФормаПредседателю Комиссиипо вопросам развитиятелерадиовещанияЗаявка на участие в конкурсе по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещанияОбщие сведения:1. Полное наименованиеюридического лица/ фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица______________________________________________________________2. Юридический адрес:______________________________________________________________3. Номера телефонов, факсов:______________________________________________________________4. Планируемый к использованию номинал частоты в соответствии с конкурсным объявлением:______________________________________________________________5. Мощность передающей станции в соответствии с конкурсным объявлением, Ватт:______________________________________________________________6. Пункт установки передающей станции:_______________________________________________________________7. Наименование планируемого перечня ретранслируемых телеканалов_______________________________________________________________8. Гарантированный срок оказания услуг с момента получения права на вещание:_______________________________________________________________9. Планируемый охват населения теле-, радиоканалами:_______________________________________________________________Прилагаемые документы:1. _______________________2. _______________________3. _______________________Подпись первого руководителя/индивидуального предпринимателяМесто печати (при наличии) «___» ___________ 20___ год