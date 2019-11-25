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Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания
Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения конкурса по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 489 (далее – Правила).

В соответствии с Правилами, вскрытие конвертов состоится 19 декабря 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд (745 кабинет). Итоги конкурса будут подведены в срок не более десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов по вышеуказанному адресу.

Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания осуществляется среди физических и юридических лиц.

Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания осуществляется посредством проведения конкурса по распределению полос, частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания.


Список частот для радиовещания

№ п/п

 Область

 Населённый пункт

 В.д.

 С.ш.

 Частота, МГц

 Мощность ПРД, Вт

 Коэффициент усиления антенны, дБд

 Класс

излучения

 Поляризация

 Коэффициент потери в фидере, дБ

 Примечание

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 9

 10

 11

 12

 13











1

 Атырауская

 Индер

 51° 38' 17" E

 48° 34' 54" N

 107,4

 1000

 6

 300KF8EHN

 V

 1



2

 ВКО

 Аягоз

 80° 25' 17.4" E

 47° 58' 46.21" N

 101,4

 1000

 8

 300KF8EHN

 V

 1,58

3

 ВКО

 Шемонаиха

 81° 55' 05.8" E

 50° 35' 50.9" N

 106,8

 200

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,77

4

 ВКО

 Зайсан

 84° 52' 39.9" E

 47° 27' 17.9" N

 101,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,63

5

 ВКО

 Жангиз-Тобе

 81° 12' 06.5" E

 49° 12' 39.9" N

 100,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 0,71

 Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 340˚-350˚ на 21 дБ.
Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторе 340˚-350˚ на 7 дБ.
6

 ВКО

 Серебрянск

 83° 18' 50.6" E

 49° 40' 59.5" N

 102,4

 100

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,44



7

 Жамбылская

 Каратау

 70° 23' 19.8" E

 43° 13' 17.2" N

 101,5

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,35

 Согласовано с Кыргызстаном с ограничением ЭИМ до 28 дБВт в азимутальном секторе 105°-135° Согласовано Узбекистаном, Таджикистаном.
8

 Карагандинская

 Приозерск

 73° 41' 49" E

 46° 02' 14" N

 102,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,3


9

 Карагандинская

 Каражал

 70° 47' 52.8" E

 48° 02' 38.3" N

 103,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,17


10

 Карагандинская

 Карагайлы

 75° 44' 57.4" E

 49° 23' 20.1" N

 101,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,3


11

 Костанайская

 Житикара

 61° 10' 53.9" E

 52° 10' 35.3" N

 102,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,4

 Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 200˚-230˚ на 12 дБ и 330˚-350 ˚ на 13
дБ. Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторах 200-230/10 дБ и 330-350/12 дБ.
12

 Кызылординская

 Аральск

 61° 41' 46.8" E

 46° 48' 39.2" N

 105,6

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 0,97


13

 Павлодарская

 Баянаул

 75° 43' 48.5" E

 50° 43' 59" N

 104,7

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,3


14

 Павлодарская

 Акку

 77° 47' 00.6" E

 51° 29' 32.1" N

 104,4

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,5


15

 СКО

 Николаевка

 67° 47' 37.1" E

 54° 12' 15.9" N

 102,8

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,63

 Согласовано с Российской Федерацией с ограничением сектора 330˚-350˚ на 17 дБ. Направлено на повторное согласование с условием ограничения ЭИМ в секторе 330-350/10 дБ.
16

 СКО

 Узунколь

 70° 43' 11.7" E

 54° 27' 53.5" N

 104,3

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 1,75

 Согласовано с Российской Федерацией
с ограничением сектора 60˚ на 6 дБ и 70˚-80 ˚ на 9
дБ 100˚-140˚ на 7 дБ
17

 СКО

 Рузаевка

 66° 56' 02.1" E

 52° 50' 03.4" N

 105,6

 1000

 10,15

 300KF8EHN

 V

 0,23


18

 Акмолинская

 г.Щучинск

 70° 11' 46" E

 52° 57' 23" N

 101,7

 100

 6

 300KF9EHF

 V

 1



19

 Алматинская

 г. Жаркент

 79° 57' 58.67" E

 44° 10' 09.45" N

 106,5

 1000

 8

 300KF8EHF

 V

 1,43

20

 Алматинская

 г. Есик

 77° 27' 26.1" E

 43° 21' 34.7" N

 105,7

 200

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,44

21

 Алматинская

 г.Текели

 78° 48' 25.6" E

 44° 51' 33" N

 104,8

 500

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,42

22

 Алматинская

 г.Ушарал

 80° 55' 59.9" E

 46° 10' 10.9" N

 104,3

 200

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,59

23

 Атырауская

 Кульсары

 54° 02' 06" E

 46° 56' 07" N

 104,2

 1000

 6

 300KF3EGN

 V

 1


24

 Мангистауская

 Жанаозен

 52° 51' 18" E

 43° 20' 27" N

 105,2

 500

 8

 300KF9EHF

 V

 1


25

 Туркестанская

 Арыс

 68° 49' 03" E

 42° 25' 20" N

 104,0

 200

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,83


26

 Туркестанская

 Шардара

 67° 59' 33.1" E

 41° 15' 25.7" N

 99,7

 100

 7,15

 300KF8EHN

 V

 0,77

 Ограничение ЭИМ на 10 дБВт в секторе 50˚-260˚
27

 Нур-Султан

 Нур-Султан

 71° 24' 41" E

 51° 11' 01" N

 103,7

 2000

 10

 300KF8EHF

 V

 1,6




Необходимые документы для участия в конкурсе:

К заявке прилагаются:

1) нотариально засвидетельствованные копии следующих документов:

для юридического лица - свидетельство* или справка о государственной регистрации (перерегистрации);

для физического лица - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на занятие предпринимательской деятельностью;

2) карта местности предполагаемой территории обслуживания с нанесенными границами зон покрытия теле-, радиоканалов и указанием места установки радиопередающего оборудования;

3) пояснительная записка, в которой отражаются следующие сведения:

тип звукового сопровождения телевизионного сигнала (одноречевое, многоречевое);

информация о наличии, характеристиках, состоянии и типе оборудования, планируемого для распространения теле-, радиоканалов;

наличие квалифицированного технического персонала (с приложением копий дипломов и трудовых книжек);

предполагаемые источники финансирования, планируемые затраты и доходы, срок окупаемости проекта;

4) обязательства о выполнении стандарта распространения теле-, радиоканалов;

5) обязательства о поддержании средней информационной скорости на канал и планируемых стандартах качества вещания;

6) схема организации сети телерадиовещания или однопрограммного вещания;

7) в случае использования каналов спутниковой связи дополнительно:

наименование, расположение и принадлежность (спутниковый оператор) используемых искусственных спутников земли, их точка стояния, зона обслуживания;

копия трансмиссионных планов, используемых в сети приемо-передающих спутниковых станций, предоставленной спутниковым оператором;

занимаемая полоса частот (размер используемого спутникового ресурса);

8) творческие предложения для радиостанций дополнительно:

сетка вещания радиоканала (на последующий месяц);

информация, содержащая следующие сведения:

тематическая направленность радиоканала;

языковое соотношение вещания, время трансляции радиопрограмм на государственном языке;

соотношение собственных радиопрограмм, покупных радиопрограмм и ретрансляции.

Конкурсные документы представляются в адрес организатора в прошитом виде с пронумерованными страницами, и последняя страница заверяется его подписью и печатью (при наличии) в запечатанном конверте.

Конкурсные документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан,

пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд, кабинет А-925/1, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается со дня официального опубликования информационного сообщения и заканчивается 18 декабря 2019 года в 15.00 часов включительно ежедневно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы и воскресенья.

Контактные телефоны для получения дополнительной информации 8 (7172) 74-02-64; 74-13-29.



Форма

Председателю Комиссии

по вопросам развития

телерадиовещания



Заявка на участие в конкурсе по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания



Общие сведения:

1. Полное наименование

юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица

______________________________________________________________

2. Юридический адрес:

______________________________________________________________



3. Номера телефонов, факсов:

______________________________________________________________



4. Планируемый к использованию номинал частоты в соответствии с конкурсным объявлением:

______________________________________________________________



5. Мощность передающей станции в соответствии с конкурсным объявлением, Ватт:

______________________________________________________________



6. Пункт установки передающей станции:

_______________________________________________________________



7. Наименование планируемого перечня ретранслируемых телеканалов

_______________________________________________________________



8. Гарантированный срок оказания услуг с момента получения права на вещание:

_______________________________________________________________



9. Планируемый охват населения теле-, радиоканалами:

_______________________________________________________________



Прилагаемые документы:

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________



Подпись первого руководителя/

индивидуального предпринимателя

Место печати (при наличии) «___» ___________ 20___ год

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