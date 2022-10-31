Общество

Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год

Александр Вербинин

Доверяй, не проверяй!

«Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства», – говорится в документе, опубликованном на портале «Открытые нормативные правовые акты», для онлайн-обсуждения.

Напомним, трехлетний запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса действует в Казахстане с 1 января 2020 года. Как отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу в сентябре 2019 года, решение о введении моратория было принято с целью снижения нагрузки на бизнес в расчете на ответственность и добропорядочность последнего.

«Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами. В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля», – отметил Президент в Послании.

Вместе с тем снижение конт­роля со стороны уполномоченных органов вовсе не означает вседозволенность.

«В случаях нарушения субъек­тами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – привлекаться к ответственнос­ти», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

К слову, мораторий на проверки предпринимателей содержит ряд исключений, в случае с которыми проверки могут быть проведены. В частности, речь идет о проверках, направленных на предотвращение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, конституционному строю и национальной безопасности.

Кроме того, мораторий не распространяется на проверки в области санитарно-эпидемиологического надзора, деятельности недропользователей, а также субъектов госаудита и финансового контроля.

Список исключений несколько раз пополнялся и сегодня состоит из 14 пунктов. Последние два включенные в него основания для контроля – проверки картельных сговоров и нарушений земельного законодательства.

В сентябре прошлого года министр финансов Ерулан Жамау­баев предложил рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, мотивируя это тем, что предприниматели пользуются им в ущерб интересам государства. По его словам, «введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину, а недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов».

Тогда же представители бизнеса назвали отмену моратория нецелесообразной, отметив, что снижение налоговых сборов в первую очередь является следствием ограничительных мер и локдаунов, а не уходом бизнеса в «тень».

Председатель регионального совета НПП «Атамекен» по Алматы Максим Барышев приветствует планы по продлению моратория и отмечает положительный эффект от его действия с января 2020 года.

– Его действие в течение трех лет позволило предпринимателям сократить потери от пандемии и других социально-экономических проблем, – отмечает он.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что, во-первых, мораторий носит временный характер, а во-вторых, предусматривает широкий спектр исключений, позволяющих должностным лицам, по сути, в любой момент проводить проверки.

– К примеру, несмотря на прекращение или сокращение государственными органами проверок в 2020 году, в 2021-м было выявлено 1 035 фактов их необоснованного назначения и проведения, – говорит глава регионального совета НПП «Атамекен».

По его словам, еще в прошлом году законодательно было закреп­лено, что госконтроль и надзор за предпринимательской деятельностью проводятся исключительно для защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также обороноспособности и национальной безопасности.

– Однако наши контролирую­щие органы умудрились внед­рить в практику свое собственное толкование понятий «защита жизни и здоровья». Также Комитет государственных доходов практиковал различные мониторинги и обследования, позволявшие в обход действую­щего моратория проверять бизнес. Тем самым он оставил для себя широкий коридор возможностей для проведения проверок, – констатирует Максим Барышев.

Представитель палаты предпринимателей призывает правильно понимать, почему бизнес недоволен проверками.

– Дело не в том, что все деловые люди сегодня норовят быть недобросовестными, торговать просроченной продукцией, вредить здоровью граждан и так далее. Проблема в том, что проверки чаще всего сопровождаются коррупцией – вымогательством, шантажом и прочими «прелес­тями». Именно против этого и выступает добросовестный бизнес, – поясняет он.

Максим Барышев с сожалением констатирует, что в руках проверяющих есть масса рычагов, позволяющих практически мгновенно остановить работу предприятия, а на доказывание своей правоты предпринимателю придется потратить потом много недель. И все это время бизнес будет простаивать.

– Наша логика проста и, на­деюсь, понятна. Любой бизнес, добросовестный бизнес, платит налоги, сертифицирует продукцию, отвечает за качество поставляемых товаров и оказываемых услуг. Вся наша деятельность сегодня абсолютно прозрачна для всех госорганов, уполномоченных проводить проверки. Нет необходимости дополнительно проверять, если бизнес открыт, – заключает предприниматель.

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