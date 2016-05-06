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Министерство национальной экономики реорганизовано указом Президента РК

Ксения Воронина
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю:

1. Образовать Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в сфере информации, информатизации и связи. 

2. Реорганизовать Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан функций и полномочий в области формирования и реализации государственной политики в сфере управления земельными ресурсами, геодезической и картографической деятельности", – говорится в первых двух пунктах указа.

Указом Правительству Республики Казахстан предписывается обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и образованного государственных органов;
2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.

В Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" предписано следующее дополнение:
в пункте 1: после строки "Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан", дополнить строкой следующего содержания: "Министерство по информации и коммуникациям Республики Казахстан".
 
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
 
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

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