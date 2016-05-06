Министерство национальной экономики реорганизовано указом Президента РК

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю:
1. Образовать Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в сфере информации, информатизации и связи.
2. Реорганизовать Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан функций и полномочий в области формирования и реализации государственной политики в сфере управления земельными ресурсами, геодезической и картографической деятельности", – говорится в первых двух пунктах указа.
Указом Правительству Республики Казахстан предписывается обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и образованного государственных органов;
2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.
В Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" предписано следующее дополнение:
в пункте 1: после строки "Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан", дополнить строкой следующего содержания: "Министерство по информации и коммуникациям Республики Казахстан".
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.