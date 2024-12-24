Интересную цифру озвучило Минпросвещения

В этом году более 3 тысяч детей обрели семьи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения РК подводит итоги года, передает Kazpravda.kz

По данным ведомства, сегодня в Казахстане проживает 21 387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 17 660 воспитываются в семьях.

82% детей-сирот в стране уже обеспечены заботой казахстанских семей. В этом году более 3 тысяч детей обрели семьи.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей.

В частности, предложены такие требования, как определение разницы в возрасте между усыновителями и усыновляющим, ежегодное обновление сведений о судимости усыновителя.