Министерство торговли и интеграции РК приступило к формированию Общественного совета

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В Министерстве торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы по формированию Общественного совета ведомства под председательством ответственного секретаря МТИ Жанибека Нупирова, передает Kazpravda.kz.
Открывая заседание, Нупиров обратил внимание на важность функционирования Общественного совета, как консультативно-совещательной площадки. "Нам очень важно мнение представителей общественности в формировании стратегических программ нашего министерства", - отметил ответсек.
К полномочиям Общественного совета относится обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов министерства и хода их исполнения, участие в разработке и обсуждении проектов НПА, разработка предложений по совершенствованию законодательства РК и многое другое.
На первом заседании рабочей группы члены рабочей группы и наблюдатели, в число которых вошли все желающие, подавшие заявки в МТИ, определили количественный состав членов Общественного совета Министерства торговли и интеграции.
В результате дискуссии, было решено, что в Общественный совет ведомства должны войти 10 человек: 3 представителя государственного органа и 7 представителей некоммерческих организаций. Конкурс проводится среди представителей некоммерческих организации, граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцати лет.
Кандидат в члены Общественного совета не должен:
1) иметь судимость;
2) не быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;
3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.
Для участия в конкурсе представляются:
1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных.
Предложения по кандидатурам в Общественный совет можно направлять до 3 сентября 2019 года
по адресу: г.Нур-Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік ел, 8, административное здание "Дом министерств", 7 подъезд, либо на электронный адрес:[email protected]
. Телефоны для справок: +7 (7172) 74-92-00, 8-776-827-32-26.