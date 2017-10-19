Политика Министерство внутренних дел РК вооружится космическим мониторингом

Правительство РК поручило Министерству внутренних дел, Министерству сельского хозяйства, Министерству экономики и Министерству индустрии и развития совместно Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности определить круг задач, которые могут решаться более эффективно через космический мониторинг. Об этом заявил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017", сообщает Кazpravda.kz.



"В этом году в рамках поручения Правительства нами совместно с отраслевыми министерствами – Министерством внутренних дел, Министерством сельского хозяйства, Министерством экономики и Министерством индустрии и развития – определен круг задач, которые могут решаться более эффективно через космический мониторинг, утверждены детальные технические спецификации", – сказал Нургужин.



При этом он отметил, что космическая система дистанционного зондирования Земли состоит из двух спутников: "КazEOSat-1" высокого разрешения и "КazEOSat-2" среднего разрешения с наземными комплексами управления.



Система предназначена для проведения космических съемок поверхности Земли и обеспечения оперативной мониторинговой информацией для решения задач отраслей экономики, а также в интересах обороны и национальной безопасности.



С начала 2016 года по настоящее время государственным органам предоставлены космические снимки более 22,3 млн кв. км площадей стоимостью около 12,3 млрд тенге.



Однако, по словам вице-министра, анализ использования снимков государственными органами и организациями показывает, что у них возникают трудности с тематической обработкой данных применительно к задачам соответствующей отрасли из-за отсутствия кадровых и технических ресурсов. Для решения этих задач наиболее эффективным является создание отраслевых геопорталов и подсистем космического мониторинга и контроля на базе Национального оператора космической системы ДЗЗ.



"У нас уже есть положительные примеры, такие как создание геопортала Генеральной прокуратуры для мониторинга земель. Данный портал предназначен для выявления фактов самозахвата земель и неактуальности базы данных земельного кадастра. Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД на постоянной основе предоставляются космические снимки для мониторинга паводковой ситуации и пожаров через геопорталы департаментов по ЧС", – заключил представитель ведомства.

