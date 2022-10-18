Общество

Министерство внутренних дел внедряет программу по блокированию звонков от мошенников казахстанцам

Валентина Мелехова

Полиция не дремлет

Стоит отметить, что за последние пять-семь лет в Казахстане наблюдается поэтапное снижение регистрируемых преступлений, в том числе и особо тяжких. Если на заре независимости страна занимала третье место в мире по количеству правонарушений, то сегодня закрепилась на 77-м.

Во многом этому способствовало ужесточение наказаний за совершение некоторых видов преступлений. В частности, это касается изнасилований. Ранее они относились к категории средней тяжести, а когда их перевели в разряд тяжких, таких преступлений стало втрое меньше. Та же история и с кражами, на долю которых в былые годы приходилось 70% от общего чис­ла правонарушений.

– Раньше как было? Украл, если тебя поймали – признал вину и возместил ущерб, и потом мог­ли прекратить уголовное дело. Но безнаказанность порождает вседозволенность. И у нас получилась такая карусель, что вот эти воришки стали серийными. Перевод преступлений в разряд тяжких исключает примирение. И это помогло существенно снизить количество краж, – рассказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на встрече с населением Костанайской области.

По такому же принципу в Казахстане намерены бороться и с интернет-мошенничеством, которое занимает четвертую часть в общем числе преступлений. Сейчас этот вопрос рассматривается на законодательном уровне. Но и полиция тем временем не дремлет. В МВД нашли управу на компьютерных гениев-злодеев.

– Мы наладили контакты с нашими коллегами из заграницы. Также подписали меморандумы с банками второго уровня и сотовыми компаниями. Такие преступления совершаются в основном по одному сценарию: злоумышленники, находясь за границей, звонят своей жертве с так называемого подменного номера, который действительно принадлежит полицейскому или банку второго уровня, представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовой организации и, пользуясь доверчивостью граждан, воруют у них деньги. Так вот мы сейчас внедряем IT-инструмент, который позволяет блокировать эти подменные номера, то есть если завтра мошенники будут звонить вам, они просто не дозвонятся, – отмечает глава МВД.

К сожалению, пока полицейские стараются навести порядок с одними преступлениями, появилась другая головная боль. Речь идет о наркопреступлениях. Министр признал, что искоренить это зло под силу только современными методами – скрининговыми исследованиями. Но, возможно, здесь придется столк­нуться с несогласием граждан.

– Проблема в том, что мы не видим реальную картину происходящего. Сегодня по статистике в стране снижается количество наркоманов. Но в действительности это не так. Это старый учет наркоманов, которые делали инъекции. Они, возможно, умирают, соответственно их число уменьшается, и по статистике получается, что в стране идет снижение уровня наркомании. На самом деле новые виды синтетических наркотиков все больше заполняют наше общество. И что особенно страшно – наркомания настолько помолодела, что уже ученики 7–8-х классов начинают употреблять их, а 17-летние подростки создают лаборатории и выпускают синтетические нар­котики. И их много. Каждый день формула синтетических наркотиков меняется, и, если его нет в списке, мы не можем даже привлечь к уголовной ответственности, – акцентировал внимание Марат Ахметжанов.

В 2010 году были попытки проводить скрининговые исследования на наличие наркотических веществ. Но многие граждане не поняли этого, посчитали вмешательством в частную жизнь. Однако, как показывает научный, международный опыт, чем раньше путем скрининга выявляется это зло, тем проще его обуздать и легче вылечить. То есть если наркозависимых выявить на первичной стадии, то в 90% случаев их можно вернуть в социум, и они забудут это, как насморк. Но если мы пропустим две-три стадии, сможем вернуть только 10%.

Министр отметил, что полностью побороть преступность правоохранительные органы могут только вместе с неравнодушными гражданами страны. Жители Костанайской области во многом поддержали главу ведомства и попросили его уделить внимание некоторым пробелам в законодательстве. В частности, речь шла об отмене самообучения водителей.

Марат Ахметжанов, признал, что действительно самоучки совершают половину от общего количества нарушений ПДД. В связи с эти МВД намеревается ввести ужесточение для так называемых рецидивистов. Те, кто час­то нарушают правила дорожного движения, лишатся 50% скидки при оплате штрафов в течение недели, а также рискуют вообще лишиться водительских прав.

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