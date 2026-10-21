Министерство водных ресурсов и ирригации и КазНУ им. аль-Фараби подписали документы о сотрудничестве

Фото: Министерство водных ресурсов и и ирригации

Меморандум направлен на развитие двухстороннего сотрудничества в целях обеспечения водной безопасности Казахстана, рационального использования водных ресурсов и устойчивого развития водного хозяйства путем объединения научно-технологического, образовательного и экспертного потенциала.



Основными направлениями взаимодействия являются: организация и проведение совместных научных проектов и программ в области охраны и использования водного фонда, подготовка кадров, организация производственных практик и стажировок, обмен информацией, данными и опытом, проведение совместных тренингов, семинаров и научных школ.



Также было заключено Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между КазНУ им. аль-Фараби и НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» (ИАЦ) Министерства водных ресурсов и ирригации. Документ подписали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и председатель правления ИАЦ Кайратгали Хайрулла.



Соглашение направлено на объединение научного и технологического потенциала для развития и совершенствования национальной системы гидрологического прогнозирования, а также повышения готовности к паводкам и засухам на территории Казахстана.



В частности, документом предусматривается развертывание, адаптация и сопровождение гидрологической модели TALSIM-NG и платформы Delft-FEWS на вычислительных мощностях Farabi Supercomputer Center, а также совершенствование методов прогнозирования наводнений и засух, включая краткосрочные, среднесрочные и сезонные прогнозы.



Кроме того, предусмотрена организация и проведение совместных полевых работ на реках и водных объектах республики, создание и развитие цифровых двойников водных объектов с использованием вычислительных мощностей суперкомпьютерного комплекса Farabi Supercomputer Center и реализация совместных научно-технических и инновационных проектов, в том числе с привлечением грантового и донорского финансирования.



В ходе посещения КазНУ министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с инновационной инфраструктурой университета, включая Farabi Supercomputer Center, платформу для развития высокотехнологичных проектов и стартапов Farabi HUB и Казахстанско-китайскую лабораторию технологий дистанционного зондирования и их применения.



Глава водохозяйственного ведомства также встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом КазНУ и рассказал им о важности сохранения водных ресурсов.

«Водная безопасность — это не узкий отраслевой вопрос. Это вопрос развития страны и качества жизни граждан. Нам нужно одновременно сохранять водные экосистемы, предупреждать чрезвычайные ситуации и выстраивать надежную систему управления на годы вперед. Именно поэтому подписанные сегодня меморандум и соглашение — не формальные документы. Они предусматривают конкретные направления работы: исследования в области очистки и повторного использования воды, трансграничных ресурсов, взаимосвязи воды, энергетики, продовольствия и экосистем в засушливых регионах. Для студентов, магистрантов и докторантов сотрудничество означает реальные возможности. Министерство будет ежегодно предлагать темы исследований по актуальным задачам отрасли и содействовать в получении необходимых данных и материалов», — отметил Нуржан Нуржигитов.