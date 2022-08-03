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Министерство юстиции открыто обсудило поправки в законодательство

Министерство юстиции РК в формате круглого стола организовало онлайн обсуждение на тему «Законодательное регулирование деятельности наблюдателей». В заседании приняли участие представители заинтересованных государственных органов, неправительственные организации и эксперты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЮ РК.

В ходе обсуждения поднимались вопросы, касающиеся аккредитации местных наблюдателей. Обсуждение проходило активно, и участники высказывали различные мнения и предложения.

Основной посыл предлагаемых поправок направлен на осуществление деятельности наблюдателей на профессиональной основе.

Введение аккредитации позволит регламентировать деятельность наблюдателей, их права и полномочия. Делается акцент на том, что новые положения не имеют непреодолимый характер. Они призваны лишь повысить ответственность наблюдателей, конкретизировать их статус.

Международный опыт показывает, что система организации выборов находится в русле постоянных изменений и реформ, идет поиск оптимальных решений для проведения открытых и прозрачных выборов.

Казахстанское законодательство также должно отражать все современные тенденции и динамику избирательной практики.

Неправительственные организации в целом поддержали поднимаемые инициативы о необходимости совершенствования выборного законодательства, в частности совершенствования компетенции уровня наблюдателей как важного института выборного процесса.

Здесь введение института аккредитации являлось важным, но вместе с тем присутствовали разные мнения по его детализации. Одни участники выступили за введение аккредитации местных наблюдателей, поскольку считают, что проблема иностранного вмешательства лежит в основе национальной безопасности.

«Данная новелла выводит институт местных наблюдателей на международный уровень. В соответствии со статьей 39 Конституции Республики Казахстан любые конституционные права могут быть ограничены законом, если это касается вопросов национальной безопасности. В любой стране мира национальная безопасность является приоритетной, в частности, в отношении рисков иностранного вмешательства и финансирования», - говорили они.

Другие лица высказали свое мнение о том, что аккредитация мешает желающим участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

По итогам обсуждения высказанные мнения приняты в работу и будут проработаны Министерством юстиции.

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