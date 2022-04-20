Министерством озвучены инициативы на XI Молодёжном форуме Экономического и Социального Совета ООН

19 апреля 2022 года в онлайн формате прошёл XI Молодёжный форум Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров Асқар Умаров в своем видеообращении призвал участников поддержать инициативу Казахстана о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров, озвученной Президентом Казахстана К.К.Токаевым на Генеральной Ассамблее ООН.

Также глава МИОР предложил реализовать совместный проект в 2022 году в сфере экологического просвещения.

«Важной основой устойчивого развития страны является экологическое просвещение общества, экологическая культура личности. Министерством предложено в 2022 году провести совместную экологическую акцию «Чистая планета» с привлечением молодежи стран ООН», — сказал А.Умаров.

Вместе с тем, Министр отметил, что Казахстан поддерживает инициативу о создании на площадке ООН Группы друзей по вопросам молодежи и продвижению проекта Международной конвенции ООН о правах молодежи.

Справочно: Молодёжный форум ЭКОСОС служит глобальной площадкой для открытого диалога между государствами-членами и молодыми лидерами со всего мира по вопросам решения проблем, влияющих на жизнь молодёжи.

https://www.youtube.com/watch?v=NoFaypdGozg