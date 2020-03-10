Министр энергетики: Казахстан будет придерживаться прежних планов по добыче нефти в 2020 году

Экономика
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Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Министр энергетики РК Нурлан Ногаев после заседания Правительства заявил, что Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Есть планы на 2020 год, мы будем их придерживаться, и согласно этих планов, у нас особо наращивания или снижения по объему нет", – сказал Ногаев.

Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли все же ожидать снижения цен на бензин.

"Цены на бензин регулирует рынок, на сегодня необходимое количество бензина есть. Все три НПЗ работают в штатном режиме", – резюмировал министр.

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