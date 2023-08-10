Министр энергетики РК прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

Энергетика
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Алмасадам Саткалиев посетит Степногорскую ТЭЦ.

Фото пресс-службы Минэнерго РК

10 августа 2023 года в Акмолинскую область прибыл министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, передает Kazpravda.kz, на пресс-службу ведомства.

В рамках рабочей поездки Алмасадам Саткалиев посетит Степногорскую ТЭЦ и ознакомится с работой энергетического объекта.

"Состоятся встречи министра с населением и некоммерческими организациями региона, личный прием граждан.

По итогам рабочей поездки для представителей средств массовой информации региона будет организован брифинг", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в ближайшее время Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рабочим визитом посетит регионы Казахстана и проинспектирует готовность ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

#Акмолинская область #Минэнерго #рабочая поездка

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