Министр энергетики РК прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

Фото пресс-службы Минэнерго РК

10 августа 2023 года в Акмолинскую область прибыл министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, передает Kazpravda.kz, на пресс-службу ведомства.

В рамках рабочей поездки Алмасадам Саткалиев посетит Степногорскую ТЭЦ и ознакомится с работой энергетического объекта.

"Состоятся встречи министра с населением и некоммерческими организациями региона, личный прием граждан.

По итогам рабочей поездки для представителей средств массовой информации региона будет организован брифинг", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в ближайшее время Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рабочим визитом посетит регионы Казахстана и проинспектирует готовность ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.