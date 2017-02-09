Технологии
Министр информации рассказал о новых услугах "Правительства для граждан"
Азамат Сыздыкбаев
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о планах по расширению спектра услуг госкорпорацией "Правительство для граждан", передает Kazpravda.kz.

"Через госкорпорацию "Правительство для граждан" оказывается 77 процентов государственных услуг из единой точки доступа. Ставится задача по предоставлению к концу 2017 года не менее 80 процентов всех государственных услуг через "Правительство для граждан", – заявил министр.

В рамках выполнения этой задачи в I квартале текущего года будет запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг через сельские отделения "Казпочты", которых в стране более двух тысяч.

По словам министра, на данный момент посредством "электронного правительства" предоставляется 761 электронная услуга.

"Это 240 электронных услуг веб-портала E-gov, 86 видов электронных лицензий, 435 электронных разрешений. За 2016 год через портал оказано более 41 миллиона услуг, параллельно услуги переводятся в мобильное приложение и к настоящему времени обеспечен доступ 83 услуг в данном формате", – рассказал Абаев.

Как он заявил, высокое качество и простота получения госуслуг населением является одной из приоритетных задач министерства.

"В 2017 году мы планируем много нововведений в данной сфере. Будет активно внедрятся оказание  услуги на основе одного заявления или так называемые композитные услуги. По некоторым позициям планируется исключить необходимость человека обращаться с заявлением, то есть внедрить проактивные услуги", – отметил Абаев. 

В планах государства также построить не менее двух спеццонов в рамках ГЧП.

"В своем Послании Глава государства отметил необходимость сокращения сроков и перечня документов, исключения дублирующих процедур, а также оказания госуслуг в электронном формате без обязательного физического присутствия. Поручаю Департаменту по развитию госуслуг совместно с госкорпорацией провести соответствующую работу в данном направлении со всеми заинтересованными госорганами", – заключил министр.

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