Министр информации рассказал о новых услугах "Правительства для граждан"
Азамат Сыздыкбаев
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о планах по расширению спектра услуг госкорпорацией "Правительство для граждан", передает Kazpravda.kz.
"Через госкорпорацию "Правительство для граждан" оказывается 77 процентов государственных услуг из единой точки доступа. Ставится задача по предоставлению к концу 2017 года не менее 80 процентов всех государственных услуг через "Правительство для граждан", – заявил министр.
В рамках выполнения этой задачи в I квартале текущего года будет запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг через сельские отделения "Казпочты", которых в стране более двух тысяч.
По словам министра, на данный момент посредством "электронного правительства" предоставляется 761 электронная услуга.
"Это 240 электронных услуг веб-портала E-gov, 86 видов электронных лицензий, 435 электронных разрешений. За 2016 год через портал оказано более 41 миллиона услуг, параллельно услуги переводятся в мобильное приложение и к настоящему времени обеспечен доступ 83 услуг в данном формате", – рассказал Абаев.
Как он заявил, высокое качество и простота получения госуслуг населением является одной из приоритетных задач министерства.
"В 2017 году мы планируем много нововведений в данной сфере. Будет активно внедрятся оказание услуги на основе одного заявления или так называемые композитные услуги. По некоторым позициям планируется исключить необходимость человека обращаться с заявлением, то есть внедрить проактивные услуги", – отметил Абаев.
В планах государства также построить не менее двух спеццонов в рамках ГЧП.
"В своем Послании Глава государства отметил необходимость сокращения сроков и перечня документов, исключения дублирующих процедур, а также оказания госуслуг в электронном формате без обязательного физического присутствия. Поручаю Департаменту по развитию госуслуг совместно с госкорпорацией провести соответствующую работу в данном направлении со всеми заинтересованными госорганами", – заключил министр.