Министр культуры и информации принял участие в Международном форуме объединенных культур

Арман Кырыкбаев принял участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Форум объединил 43 иностранные официальные делегации, 18 из которых возглавили министры культуры.

В рамках форума состоялась встреча Армана Кырыкбаева с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

В начале встречи Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих в Мангистауской области.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в сфере культуры и перспективы дальнейшего взаимодействия. В частности, речь шла о работе Подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству и реализации совместных проектов. Пятое заседание Подкомиссии планируется провести в первой половине 2027 года в Астане.

Отдельное внимание было уделено совместным культурным проектам. 8 октября в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева откроется выставка «Наследие эпохи. Искусство ХХ века из собрания Государственной Третьяковской галереи», в экспозицию которой войдут 30 произведений. Также стороны обсудили проведение проекта «Дни Эрмитажа» в Национальном музее Республики Казахстан.

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Арман Кырыкбаев вручил Ольге Любимовой орден «Достық» II степени за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также развитие культурных связей между двумя странами.