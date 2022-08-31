Министр наградил учёных-тюрколов за открытие новых памятников древнетюркской эпохи

Министр науки и высшего образования РК, председатель Научного совета Международной Тюркской академии Саясат Нурбек наградил ученых-тюркологов, которые обнаружили ранее не изученные памятники древнетюркской эпохи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Археологу Института истории и археологии Академии наук Монголии A. Энхтору, ученым тюркологам Н. Базылхан и Н. Богенбаеву быди вручены медали министерства «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін». Также, вышеперечисленные ученые и Президент Международной Тюркской академии Д. Кыдырали были отмечены благодарственным письмом министра.

Напомним, 24 августа были обнародованы результаты научной археологической экспедиции в долине Номгон (Монголия). Экспедиция проводилась Международной Тюркской академией совместно с Институтом археологии Академии наук Монголии.

Благодаря раскопкам в Номгон открыт еще один, ранее неизвестный памятник тюркской эпохи, включающий в себя основные архитектурные компоненты, отличающие мемориальные комплексы каганско-княжеского типа восточных тюрков Центральной Азии. Были найдены остатки поминального храма, антропоморфная и зооморфная скульптура, постамент и фрагменты стелы с вырезанными текстами древнетюркского рунического и согдийского письма, вереница балбалов с нанесенными тамгообразными изображениями.

По предварительным данным ученых, комплекс Номгон посвящен отцу Кюльтегина и Бильге-кагана Кутлуг Эльтерис-кагану, возродившему Тюркский каганат.

Министр подчеркнул важность открытия и поблагодарил участников международной экспедиции за вклад в тюркологию и мировую науку.

«Обнаружение мемориального комплекса Номгон в Монголии, несомненно, является выдающимся открытием отечественных и зарубежных ученых-тюркологов. Результаты исследований имеют фундаментальное значение для нашего государства, тюркоязычных народов и всего мирового сообщества», — отметил Саясат Нурбек.

Кроме того, министр поблагодарил Министерство образования и наук, а также Академию наук Монголии за поддержку и выразил надежду на продолжение совместных научных проектов.